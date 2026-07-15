Ator Rui Rezende foi cremado no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju - Érica Martin/Agência O Dia

Ator Rui Rezende foi cremado no Cemitério Memorial do Carmo, no CajuÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 15/07/2026 15:37 | Atualizado 15/07/2026 17:26

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Rui Rezende morreu no último domingo (12), aos 88 anos, no Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Tijuca, Zona Norte. Ele estava internado desde o dia 2 deste mês. Considerado um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, o ator morava no Retiro dos Artistas desde 2019. Aa ex-mulher dele, Eva Dias, não revelou a causa da morte, mas destacou a rapidez com que o quadro de saúde do ator se agravou."Uma pessoa de caráter, uma pessoa maravilhosa. Fez trabalhos bonitos, fez coisas lindas, e foi muito rápida a passagem dele, porque foi em menos de um mês e meio. Mas conversávamos muito sobre isso, sobre como ele gostaria de partir. Ele dizia que gostaria de ser cremado", contou Eva, que conheceu Rui aos 22 anos, quando o ator tinha 36. Os dois ficaram casados por cerca de dez anos, mas mantiveram a amizade mesmo depois da separação e da mudança dela para os Estados Unidos."Eu fui mulher dele por cerca de dez anos, mas nos conhecemos há 50 anos. Depois, ele se tornou um grande amigo, um grande irmão. Estávamos sempre juntos, não fisicamente, porque eu moro nos Estados Unidos e ele morava aqui, mas nunca perdemos a essência de conversar diariamente. É uma amizade difícil de explicar. Ele está e sempre estará no meu coração", afirmou.A filha do ator, Ana Marta, também esteve no cemitério para prestar as últimas homenagens ao pai. Em entrevista, ela disse que ainda não consegue acreditar na perda. "Acho que ainda não caiu a ficha. Eu sinto muita falta do meu pai, apesar de estarmos distantes, em países diferentes. Mas a gente sempre se falava. Tínhamos o nosso ritualzinho do café, foi ele quem me ensinou a gostar tanto de café. Vou sempre lembrar dele, ele estará sempre na minha memória. Aprendi muita coisa com ele, e acho que ele também aprendeu muita coisa comigo", desabafou.Ana lembrou que a última vez em que esteve com o pai foi em novembro do ano passado, durante uma viagem ao Rio de Janeiro. "A gente passou uma semana juntos, e eu acho que Deus preparou aquela viagem. Foi a melhor coisa, porque pude ficar com ele aquela semana inteira, só eu e ele", recordou.Ao longo de décadas de carreira, Rui Rezende emocionou o público com seu talento nos palcos, no cinema e na televisão, onde construiu uma trajetória marcada pela dedicação à arte e por personagens que permanecem vivos na memória de diferentes gerações.O artista ganhou notoriedade em papéis no teatro, no cinema, e na televisão. Ele participou de novelas como “Voltei pra Você” (1983), “Bang Bang” (2005), e “A Favorita” (2008). Entre os personagens marcantes de Rezende, está o professor Astromar Junqueira, da novela "Roque Santeiro" (1985). Em 2022, ele teve seu último papel, atuando na série "Bom Dia Verônica".