Domingos Brazão foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 76 anos e 3 meses de prisão - Reprodução/ internet

Domingos Brazão foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 76 anos e 3 meses de prisãoReprodução/ internet

Publicado 15/07/2026 13:55





A medida tem efeitos retroativos a 9 de julho, quando o TCE foi comunicado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da ação que condenou Domingos. A Corte ainda declarou a vacância do cargo e exonerou todos os 18 servidores que faziam parte do gabinete de Brazão.



Agora, cabe à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) escolher um novo conselheiro. O TCE deve comunicar formalmente o Legislativo, que abrirá o período de candidatura para o cargo. Em seguida, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) deve avaliar os candidatos e, após isso, os deputados votarão. Rio - Condenado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, Domingos Brazão não é mais conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). A oficialização da perda do cargo foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (15) pelo presidente da Corte, Márcio Pacheco.A medida tem efeitos retroativos a 9 de julho, quando o TCE foi comunicado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da ação que condenou Domingos. A Corte ainda declarou a vacância do cargo e exonerou todos os 18 servidores que faziam parte do gabinete de Brazão.Agora, cabe à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) escolher um novo conselheiro. O TCE deve comunicar formalmente o Legislativo, que abrirá o período de candidatura para o cargo. Em seguida, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) deve avaliar os candidatos e, após isso, os deputados votarão.

O DIA tenta contato com a defesa de Domingos Brazão para comentar a decisão do TCE. O espaço segue aberto para manifestações.

Relembre o caso

Aos 38 anos, a vereadora da capital fluminense foi morta a tiros em 14 de março de 2018, quando se deslocava em seu carro no centro da cidade. Ela morreu no local, assim como seu motorista Anderson Gomes. O atirador e um cúmplice, que dirigia o carro para o atentado, já foram condenados a longas penas de prisão em 2024.