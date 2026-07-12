Rui Rezende era conhecido por atuação em produções como 'Roque Santeiro' - Reprodução/Instagram

Rui Rezende era conhecido por atuação em produções como 'Roque Santeiro' Reprodução/Instagram

Publicado 12/07/2026 19:21

Rio – O ator Rui Rezende morreu neste domingo (12), aos 88 anos. A informação foi divulgada pelo Retiro dos Artistas, instituição onde ele vivia desde 2019. Em publicação nas redes sociais, a instituição lamentou a morte do ator.

“É com profundo pesar que nos despedimos de Rui Rezende, um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Ao longo de décadas de carreira, Rui emocionou o público com seu talento nos palcos, no cinema e na televisão, construindo uma trajetória marcada pela dedicação à arte e por personagens que permanecerão vivos na memória de gerações”.



Rezende estava internado desde o dia 2 no Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Tijuca. A causa da morte não foi informada.



O artista ganhou notoriedade em papéis no teatro, no cinema, e na televisão. Ele participou de novelas como “Voltei pra Você” (1983), “Bang Bang” (2005), e “A Favorita” (2008). Entre os personagens marcantes de Rezende, está o professor Astromar Junqueira, da novela "Roque Santeiro" (1985). Em 2022, ele teve seu último papel, atuando na série "Bom Dia Verônica".



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna