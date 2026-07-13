Poliana Rocha e Leonardo - Reprodução do Instagram

Poliana Rocha e LeonardoReprodução do Instagram

Publicado 13/07/2026 08:27 | Atualizado 13/07/2026 09:51

Rio - Mulher de Leonardo, Poliana Rocha se mostrou preocupada com uma nova descoberta do cantor, neste domingo (12). A loira contou, através do Instagram Stories, que o artista aprendeu a fazer Pix (meio de pagamento instantâneo) e ligou imediatamente para ela, que evitava ensiná-lo a usar esta ferramenta.

"Minha cabeça agora virou um trevo. Tudo o que eu não queria aconteceu. O Leonardo acabou de me ligar e falou que ele aprendeu a fazer Pix", disse, aos risos. "Eu até hoje segurei para não ensinar ele a fazer porque eu já conheço. Algum excomungado abriu uma conta para ele e ensinou a fazer PIX. Estou com a cabeça quente. Foram tantas emoções por telefone", brincou.

Momentos antes, a loira contou que se preparava para curtir o domingo em casa. "Estou aqui com o meu biquíni. Hoje não está muito sol, não, mas vou tomar um banho de mangueira e curtir o meu momento em que eu me sinto bem e fico na paz. Vou aproveitar para ler um livro também, que faz tempo que eu não leio", contou.

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