Morte de Rui Rezende comove classe artísticaReprodução do Instagram
Famosos lamentam morte de Rui Rezende: 'Artista especial'
Ator morreu, neste domingo (12), aos 88 anos
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Ana Minatti ainda compartilhou registros com o ator nas redes sociais
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Cantora desabafou sobre o assunto em uma publicação feita no X
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Incidente aconteceu durante apresentação da cantora em Contagem, Minas Gerais
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Atriz marcou presença no 'Samba pra Roda', no Centro, neste domingo (12)