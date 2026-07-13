Morte de Rui Rezende comove classe artística - Reprodução do Instagram

Morte de Rui Rezende comove classe artísticaReprodução do Instagram

Publicado 13/07/2026 07:55 | Atualizado 13/07/2026 09:40

Rio - A morte do ator Rui Rezende, neste domingo (12), gerou uma onda de comoção nas redes sociais. Diversos famosos prestaram homenagens ao ator, conhecido por trabalhos em novelas como "Roque Santeiro" (1985) e "A Favorita" (2008), e lamentaram o falecimento dele, aos 88 anos.

"Muito obrigado por tudo Rui", publicou Ary Fontoura, que trabalhou com o artista na novela "Hipertensão" (1986). "Que tristeza. Uma grande figura humana. Vai em paz", lamentou José de Abreu. Marcelo Serrado demonstrou admiração pelo colega de elenco de "A Favorita". "Grande ator".

Gloria Pires também se manifestou sobre a perda. "Grande ator e querido colega. Descanse em paz". Já Marcos Palmeira escreveu: "Que tristeza! Rui era incrível e muito querido!". Patricia Pillar também expressou tristeza com a partida do artista: "Grande ator e pessoa muito querida. Descanse em paz!".

A despedida do ator acontecerá nesta quarta-feira (15), no Cemitério e Crematório Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Central do Rio. O velório será realizado das 11h às 14h na capela 6.

Veja o que mais famosos disseram:

Guilherme Fontes: "Um grande ator. E ótimo ser humano. Que descanse em paz na luz da eternidade."

Dadá Coelho: "Que triste! Uma parte de mim, de nós indo embora … que ator!!"

Drica Moraes: "Ah, maravilhoso ator! Luz, luz, luz, Rui!"

Stepan Nercessian: "Grande amigo. Artista especial. Cidadão exemplar. Siga em paz."

Mateus Solano: "Obrigado por me fazer sentir com tantos personagens."

Tássia Camargo: "Um amigo ímpar. Meus sentimentos à família e amigos em comum."

Miguel Falabella: "Maravilhoso! Descanse em paz! Obrigado!"