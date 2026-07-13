Bailarinas de Pocah caem após palco ceder em festivalReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Um susto marcou o show de Pocah, de 31 anos, no festival Todo Mundo no Rancho, em Contagem, Minas Gerais, no domingo (12). Parte da estrutura do palco cedeu enquanto a cantora e suas bailarinas faziam uma coreografia.

No momento do incidente, todas pulavam ao mesmo tempo. As dançarinas caíram na área que afundou, enquanto Pocah conseguiu manter o equilíbrio e deixou o local atingido. Segundo a artista, ninguém sofreu ferimentos.

"A primeira coisa que eu fiz foi verificar se minhas meninas estavam bem, e retirei elas do palco. Só as que abalam as estruturas", brincou a cantora após o susto.
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Depois do ocorrido, Pocah contou que tomou "uma cervejinha" com as integrantes da equipe. Nas redes sociais, ela também ironizou a situação. "Contratante: 'Quebrem tudo!'. A gente: 'Não diga mais nada'", escreveu no feed.
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