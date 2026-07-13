Grazi Massafera homenageia Murilo Benício no aniversárioReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Grazi Massafera usou as redes sociais nesta segunda-feira (13) para celebrar o aniversário de Murilo Benício. O ator completou 55 anos e recebeu uma declaração carinhosa da atriz, com quem contracenou na novela "Três Graças".
"Hoje o dia é todinho dele! Amo muito. Te desejo vida longa cheia de bênçãos. Muito amor, saúde e gargalhadas. O cara mais incrível que conheci. Amo você, meu amigo", escreveu Grazi.
Os dois dividiram cenas como o casal de vilões Arminda e Ferette em "Três Graças", novela que antecedeu "Quem Ama Cuida". A parceria em cena também rendeu elogios da atriz durante a cerimônia do Melhores do Ano, quando ela venceu o prêmio de Atriz de Novela.
Na ocasião, Grazi fez um agradecimento especial a Murilo ao subir ao palco. "Se fosse para escolher um par durante toda a minha trajetória de atriz, para o resto da vida, escolheria você", declarou.
A atriz conquistou o troféu pela interpretação de Arminda, superando nomes como Debora Bloch, Bella Campos, Duda Santos e Taís Araujo na categoria.