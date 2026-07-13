Ana Paula Arósio reaparece na TV e recebe elogios dos fãs - Reprodução TV

Ana Paula Arósio reaparece na TV e recebe elogios dos fãsReprodução TV

Publicado 13/07/2026 17:11

Rio - Ana Paula Arósio voltou a aparecer na televisão e surpreendeu os fãs ao participar da homenagem prestada a Benedito Ruy Barbosa no "Fantástico", exibida neste domingo (12). Reservada desde que se afastou das novelas, a atriz emocionou ao relembrar a importância do autor em sua carreira.

"Eu aprendi mais sobre a alma humana, sobre as emoções humanas, sobre o que eu era capaz de fazer como atriz. Ele me ensinou muito e vai deixar muita saudade", afirmou.

A participação repercutiu nas redes sociais, onde internautas celebraram a rara aparição da artista. "Continua linda e natural", escreveu uma fã. Outro usuário aproveitou para relembrar personagens marcantes vividos por Ana Paula na televisão.

Enquanto a atriz falava sobre Benedito, o programa exibiu uma cena de "Esperança" (2003), novela escrita pelo autor. O trecho escolhido fez muitos telespectadores recordarem um episódio de bastidores envolvendo Reynaldo Gianecchini. Em entrevista ao "Lady Night", o ator contou que perdeu quatro dentes durante a gravação de uma sequência em que contracenava com Ana Paula.

"Foi no meio de uma cena que a gente tinha que quebrar uma estátua. Eu tinha que tirar uma barra de ferro dela e acabou sobrando para os meus dentes", relembrou Gianecchini.