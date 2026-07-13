Gilberto Gil se emociona ao lembrar morte de Preta Gil - Reprodução / TV Globo

Gilberto Gil se emociona ao lembrar morte de Preta GilReprodução / TV Globo

Publicado 13/07/2026 11:36

Rio - Gilberto Gil não conteve as lágrimas ao relembrar a filha Preta Gil no documentário "Preta Gil: Eu Não Ando Só", que será exibido no dia 20 pela TV Globo. A produção nasceu de uma iniciativa da própria artista, poucos meses antes de sua morte, em julho de 2025.



Preta quis registrar os desafios que enfrentou durante o tratamento contra um câncer no intestino. Em uma das cenas, a cantora explica o motivo de abrir sua intimidade ao público. "Não dá para não passar por tudo que estou passando e não registrar para ajudar pessoas, abrir debates", declarou.



O projeto também deu origem à série documental "Meu Nome é Preta", com quatro episódios no Globoplay. Além de registros inéditos da artista, as produções contam com depoimentos de parentes e amigos próximos.



No trailer, Gilberto Gil lamenta a morte da filha e fala sobre a falta que ela faz. "Ela morreu quando teve que ir embora e o mundo disse: 'puxa, vida'. Minha menina foi embora. Tenho muita saudade dela", afirmou o músico antes de chorar.



Amiga de longa data da família Gil, Regina Casé também participa do documentário e destaca a forma como Preta encarou a doença. "Ela não perdeu o bom humor em nenhum momento", disse a apresentadora.



Logo depois, o vídeo mostra a cantora com uma roupa de estampa de onça durante uma etapa do tratamento. "Estou fazendo um tratamento contra o câncer no intestino, mas sigo fashion", brincou.