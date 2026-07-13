Gilberto Gil se emociona ao lembrar morte de Preta GilReprodução / TV Globo
Preta quis registrar os desafios que enfrentou durante o tratamento contra um câncer no intestino. Em uma das cenas, a cantora explica o motivo de abrir sua intimidade ao público. "Não dá para não passar por tudo que estou passando e não registrar para ajudar pessoas, abrir debates", declarou.
O projeto também deu origem à série documental "Meu Nome é Preta", com quatro episódios no Globoplay. Além de registros inéditos da artista, as produções contam com depoimentos de parentes e amigos próximos.
No trailer, Gilberto Gil lamenta a morte da filha e fala sobre a falta que ela faz. "Ela morreu quando teve que ir embora e o mundo disse: 'puxa, vida'. Minha menina foi embora. Tenho muita saudade dela", afirmou o músico antes de chorar.
Amiga de longa data da família Gil, Regina Casé também participa do documentário e destaca a forma como Preta encarou a doença. "Ela não perdeu o bom humor em nenhum momento", disse a apresentadora.
Logo depois, o vídeo mostra a cantora com uma roupa de estampa de onça durante uma etapa do tratamento. "Estou fazendo um tratamento contra o câncer no intestino, mas sigo fashion", brincou.
Não tenho a menor capacidade emocional pra assistir esse documentário da Preta Gil pic.twitter.com/nuYFVV0JoA— Central Reality (@centralreality) July 13, 2026
Diagnóstico e tratamento
Preta Gil morreu aos 50 anos, em 20 de julho de 2025, por complicações de um câncer no intestino. A cantora, atriz, apresentadora e empresária recebeu o diagnóstico de adenocarcinoma em janeiro de 2023.
Nos dois anos seguintes, a artista passou por exames, sessões de quimioterapia e radioterapia, além de cirurgias no Brasil. Após anunciar a remissão da doença, Preta revelou, em agosto de 2024, que novos tumores haviam surgido em diferentes partes do corpo.
Na época, os médicos identificaram dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e uma metástase no peritônio. Em dezembro do mesmo ano, a cantora enfrentou uma cirurgia de mais de 18 horas para a retirada das lesões.
Ainda em agosto de 2024, Preta celebrou os 50 anos com uma festa para cerca de 700 convidados na Zona Portuária do Rio. O evento contou com apresentações da banda Psirico e de Ludmilla.
A artista também lançou a autobiografia "Preta Gil: Os Primeiros 50", pela Globo Livros. Na obra, ela relatou a luta contra o câncer e o fim do casamento de oito anos com Rodrigo Godoy. A relação terminou em 2023, após Preta descobrir uma traição durante o período de tratamento.
Em maio de 2025, a cantora viajou aos Estados Unidos para tentar uma nova alternativa contra a doença. Amigos e familiares se revezaram para acompanhá-la no exterior.
"Sou grata por passar por tudo isso podendo me tratar com dignidade. Entro em uma fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo que podíamos, agora a minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou", disse na ocasião.
Ao longo do tratamento, Preta compartilhou informações sobre sua saúde e defendeu o debate público sobre o câncer. Em 2025, ao receber o Prêmio Faz Diferença, do jornal O Globo, ela falou sobre a decisão de expor suas fragilidades.
"Sei que fiz a escolha certa em dividir com as pessoas as minhas vulnerabilidades e meus sofrimentos. Mas com a cabeça erguida, como sempre foi, desde o começo", declarou.
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