Ticiane Pinheiro e César Tralli festejaram aniversário da filha Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Ticiane Pinheiro celebrou o aniversário da filha caçula, Manuella, com uma festa intimista que aconteceu na tarde desta segunda-feira (13). A apresentadora compartilhou fotos da mesa decorada com bolo de dois andares, docinhos, balões na cor rosa e flores. 
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Rafaella Justus ganhou beijo da irmã, Manuella - Reprodução/Instagram
Manuella ganhou festa intimista para celebrar os 7 anos - Reprodução/Instagram
Mesa decorada do aniversário de Manuella - Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro e César Tralli festejaram aniversário da filha - Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro mostrou detalhes do aniversário da filha caçula - Reprodução/Instagram
"Comemorando a vida da nossa Manu em família!!! Sete aninhos da nossa princesa", escreveu na legenda. 
Nos registros, a menina aparece recebendo um abraço da mãe, Ticiane Pinheiro, e do pai, César Tralli. Rafaella, fruto do antigo casamento da apresentadora com Roberto Justus, também posou para fotos com a irmã.  