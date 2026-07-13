Ticiane Pinheiro e César Tralli festejaram aniversário da filha Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro comemora aniversário da filha: 'Nossa princesa'
Manuella é fruto do casamento da apresentadora com César Tralli
Ticiane Pinheiro comemora aniversário da filha: 'Nossa princesa'
Manuella é fruto do casamento da apresentadora com César Tralli
Grazi Massafera homenageia Murilo Benício no aniversário: 'Amo você'
Atriz celebrou os 55 anos do colega de elenco e relembrou a parceria dos dois em 'Três Graças'
Léo Pereira anuncia noivado com Karoline Lima
Jogador do Flamengo revelou a novidade com fotos nas redes sociais
Detalhe em foto de Virginia com Vini Jr. rende comparações com Zé Felipe
Imagem compartilhada nas redes sociais reacendeu especulações de que a influenciadora e o jogador voltaram a se relacionar
Ana Paula Arósio reaparece na TV e recebe elogios dos fãs
Atriz participou de homenagem a Benedito Ruy Barbosa e recebeu elogios dos fãs nas redes sociais
Astro de 'The Vampire Diaries' se casa com modelo brasileira
Natalie Kuckenburg publicou registros da união com Paul Wesley
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.