Ticiane Pinheiro e César Tralli festejaram aniversário da filha - Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro e César Tralli festejaram aniversário da filha Reprodução/Instagram

Publicado 13/07/2026 20:43

Rio - Ticiane Pinheiro celebrou o aniversário da filha caçula, Manuella, com uma festa intimista que aconteceu na tarde desta segunda-feira (13). A apresentadora compartilhou fotos da mesa decorada com bolo de dois andares, docinhos, balões na cor rosa e flores.

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"Comemorando a vida da nossa Manu em família!!! Sete aninhos da nossa princesa", escreveu na legenda.

Nos registros, a menina aparece recebendo um abraço da mãe, Ticiane Pinheiro, e do pai, César Tralli. Rafaella, fruto do antigo casamento da apresentadora com Roberto Justus, também posou para fotos com a irmã.