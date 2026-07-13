Karoline Lima e Léo Pereira anunciaram noivado Reprodução/Instagram
Léo Pereira anuncia noivado com Karoline Lima
Jogador do Flamengo revelou a novidade com fotos nas redes sociais
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