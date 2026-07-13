Karoline Lima e Léo Pereira anunciaram noivado Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Léo Pereira confirmou nesta segunda-feira (13) a reconciliação com Karoline Lima e surpreendeu ao revelar que pediu a influenciadora em casamento. Os rumores sobre a volta do casal ganharam força após flagras durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos.
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Léo Pereira pediu Karoline Lima em casamento - Reprodução/Instagram
Léo Pereira e Karoline Lima iniciaram romance em setembro de 2023. - Reprodução/Instagram
Karoline Lima mostrou anel de compromisso - Reprodução/Instagram
Léo Pereira compartilhou ensaio fotográfico com Karoline Lima - Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira anunciaram noivado - Reprodução/Instagram
O zagueiro do Flamengo compartilhou uma série de fotos de um ensaio jogando xadrez e bebendo vinho com a parceira. O jogador aparece usando calça e camisa pretas. Já a influenciadora escolheu um look composto por vestido preto e salto alto, além do anel de compromisso. 
Karoline Lima e Léo Pereira iniciaram a relação amorosa em setembro de 2023. Marcado por idas e vindas, o relacionamento teve seu último término anunciado em janeiro deste ano.
Antes da influenciadora, o atleta viveu um relacionamento com Tainá Castro, com quem teve os filhos Helena e Matteo. Já Karoline Lima é mãe de Cecília, fruto do antigo romance com Éder Militão. Vale lembrar que atualmente Tainá Castro e Éder Militão estão juntos e esperando um filho.