Karoline Lima e Léo Pereira anunciaram noivado - Reprodução/Instagram

Karoline Lima e Léo Pereira anunciaram noivado Reprodução/Instagram

Publicado 13/07/2026 18:48

Rio - Léo Pereira confirmou nesta segunda-feira (13) a reconciliação com Karoline Lima e surpreendeu ao revelar que pediu a influenciadora em casamento. Os rumores sobre a volta do casal ganharam força após flagras durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos.

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O zagueiro do Flamengo compartilhou uma série de fotos de um ensaio jogando xadrez e bebendo vinho com a parceira. O jogador aparece usando calça e camisa pretas. Já a influenciadora escolheu um look composto por vestido preto e salto alto, além do anel de compromisso.

Karoline Lima e Léo Pereira iniciaram a relação amorosa em setembro de 2023. Marcado por idas e vindas, o relacionamento teve seu último término anunciado em janeiro deste ano.

Antes da influenciadora, o atleta viveu um relacionamento com Tainá Castro, com quem teve os filhos Helena e Matteo. Já Karoline Lima é mãe de Cecília, fruto do antigo romance com Éder Militão. Vale lembrar que atualmente Tainá Castro e Éder Militão estão juntos e esperando um filho.