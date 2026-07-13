Detalhe em foto de Virginia com Vini Jr. rende comparações com Zé FelipeReprodução
Detalhe em foto de Virginia com Vini Jr. rende comparações com Zé Felipe
Imagem compartilhada nas redes sociais reacendeu especulações de que a influenciadora e o jogador voltaram a se relacionar
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