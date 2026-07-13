Detalhe em foto de Virginia com Vini Jr. rende comparações com Zé Felipe - Reprodução

Detalhe em foto de Virginia com Vini Jr. rende comparações com Zé FelipeReprodução

Publicado 13/07/2026 18:16

Rio - Uma foto de Virginia Fonseca sentada no colo de Vini Jr. virou assunto nas redes sociais nesta segunda-feira (13). Após a imagem ganhar repercussão, internautas resgataram um registro antigo da influenciadora em uma pose semelhante com o ex-marido, Zé Felipe, e passaram a comparar os dois momentos.

O principal comentário foi sobre a postura dos homens nas fotografias. Enquanto Zé Felipe aparece olhando para Virginia e sorrindo, Vini Jr. surge concentrado no celular. O detalhe rendeu uma série de brincadeiras e críticas ao jogador.

"Amor genuíno do Zé Felipe. Vini Jr. no celular falando com alguma amante enquanto a Virginia senta em seu colo", escreveu um internauta. "No celular é fogo. Sorrisse pelo menos", comentou outro usuário.

A foto mais recente teria sido publicada por Virginia no status do WhatsApp e depois compartilhada nas redes por perfis de entretenimento. O registro foi feito durante um passeio de barco na Sardenha, na Itália, onde a influenciadora passa férias acompanhada dos filhos e de amigos.

A imagem reforçou os rumores de que Virginia e Vini Jr. reataram o relacionamento. Os dois anunciaram o fim do namoro em maio, mas voltaram a ser alvo de especulações durante a Copa do Mundo, após a influenciadora mostrar um buquê de flores e um par de brincos recebidos no hotel em que estava hospedada nos Estados Unidos. O jogador também reagiu à publicação com emojis de coração.

Enquanto isso, Zé Felipe usou os stories do Instagram nesta segunda-feira para negar que esteja abatido após a repercussão das imagens. O cantor explicou que a aparência mais séria nos vídeos publicados por ele era apenas porque havia acabado de acordar.