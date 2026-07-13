Barbara Reis mostra detalhes de cirurgia de lipedema - Reprodução / Instagram

Barbara Reis mostra detalhes de cirurgia de lipedemaReprodução / Instagram

Publicado 13/07/2026 13:15

Rio - Barbara Reis mostrou nas redes sociais o antes e depois da cirurgia que realizou para tratar o lipedema nas pernas. Quase dois meses após o procedimento, a atriz contou como reagiu ao ver o resultado pela primeira vez e falou sobre os cuidados no período pós-operatório.

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Nos Stories do Instagram, no domingo (12), Barbara revelou que chorou ao observar as mudanças no corpo. "Eu não sei explicar o que senti. Eu só sabia chorar de alegria e emoção. Não coube dentro de mim. Eu transbordei. As pernas que eu sonhei por tantos anos estavam ali", começou."Meu marido estava ali. A Dra. Juliana Tenório estava ali, com o talento, a sensibilidade e as mãos que Deus escolheu para transformar tantas vidas. E a certeza de que fiz a melhor escolha da minha vida também estava", afirmou.Após abrir uma caixa de perguntas para os seguidores, a artista publicou imagens que comparam as pernas antes e depois da operação. Ela também destacou que conseguiu enxergar detalhes que antes ficavam encobertos pelo lipedema. "Foi um daqueles momentos que a gente guarda para sempre no coração. Ver a musculatura projetada quando ela sempre esteve escondida pelo lipedema, o contorno das coxas e canelas. Meu Deus. Um sonho", definiu.Questionada sobre as cicatrizes, Barbara explicou que as marcas são pequenas e ainda passam pelo processo de recuperação. "São esses pontinhos, e tem outros em regiões escondidas. São bem pequenos. Os meus ainda estão 'frescos' em processo de cicatrização. Daqui 6 meses devem começar a uniformizar o tom", relatou.A atriz também falou sobre os incômodos após a cirurgia e revelou que recebeu sessões diárias de drenagem. "Dor não é a palavra, mas incômodo. Fica dolorido, sensível. A drenagem era feita todos os dias, mas não de forma convencional", disse.Em outra resposta, Barbara contou que tentou reduzir os efeitos do lipedema sem o procedimento cirúrgico. Segundo ela, a perda de peso trouxe melhorias, mas não eliminou a gordura associada à condição. "E deu! Muito! Melhorei bastante o aspecto. Eu eliminei 10kg. Mas a gordura do lipedema quem tem sabe, nao vai embora. Então: eu escolhi, fazer a cirurgia", encerrou.