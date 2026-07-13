Ana Minatti e o pai, Rui RezendeReprodução do Instagram
Filha de Rui Rezende se despede do pai e recorda última conversa
Ana Minatti ainda compartilhou registros com o ator nas redes sociais
Sabrina Sato relembra diagnóstico de TDAH e destaca apoio da família
Apresentadora afirmou que o acolhimento dos pais foi fundamental para aprender a conviver com o transtorno
Rebeca Andrade e empresária aparecem com alianças iguais em passeio de barco
Ginasta e Gisele voltaram a ser vistas juntas em meio aos rumores de um possível relacionamento
Famosos marcam presença em sessão vip de 'Wicked'
Evento aconteceu na Cidade das Artes Bibi Ferreira nesta segunda-feira (13)
Ticiane Pinheiro comemora aniversário da filha: 'Nossa princesa'
Manuella é fruto do casamento da apresentadora com César Tralli
Grazi Massafera homenageia Murilo Benício no aniversário: 'Amo você'
Atriz celebrou os 55 anos do colega de elenco e relembrou a parceria dos dois em 'Três Graças'
Léo Pereira anuncia noivado com Karoline Lima
Jogador do Flamengo revelou a novidade com fotos nas redes sociais