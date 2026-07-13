Ana Minatti e o pai, Rui Rezende - Reprodução do Instagram

Ana Minatti e o pai, Rui RezendeReprodução do Instagram

Publicado 13/07/2026 09:33

Rio - Ana Minatti usou o Instagram, neste domingo (12), para se despedir do pai, Rui Rezende, que morreu aos 88 anos. Na publicação, ela compartilhou um registro de quando ainda era criança ao lado do familiar e recordou a última conversa dos dois antes dele falecer.

"O que dizer nesse momento, estou sem chão, sem ar, sem saber o que pensar e o que fazer, mas como te falei no pé do seu ouvido antes de você partir, te amo e sempre te amarei! Tenho orgulho em ser sua filha. Hoje me despeço de você com o coração em pedaços. Descanse em paz", escreveu na legenda.

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Nos stories, Ana publicou uma outra foto com o pai enquanto eles tomavam um café. "Como eu vou sentir falta desse café com você. Você quem me fez apaixonar por café expresso. 'Cafezin', como você dizia."

Conhecido por trabalhos em novelas como "Roque Santeiro" (1985) e "A Favorita" (2008), Rui estava internado desde o dia 2 de julho no Hospital São Francisco na Providência de Deus e morreu neste domingo (12). O falecimento do artista causou uma grande comoção na classe artística. Famosos como Ary Fontoura, Marcelo Serrado, Patricia Pillar, José de Abreu e outros se manifestaram nas redes sociais e prestaram homenagens a Rui.

A despedida do ator acontecerá nesta quarta-feira (15), no Cemitério e Crematório Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Central do Rio. O velório será realizado das 11h às 14h na capela 6.



