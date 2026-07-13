Rebeca Andrade e empresária voltam a chamar atenção com alianças iguaisReprodução/Instagram
Os rumores de um possível romance entre a ginasta, de 27 anos, e a empresária ganharam força nos últimos meses. Desde junho, as duas passaram a ser vistas juntas com frequência e costumam trocar mensagens carinhosas nas redes sociais.
Em uma publicação feita após uma conquista no Pan-Americano, Rebeca agradeceu o apoio de Gisele. "Obrigada por me apoiar e estar aqui nesse momento importante da minha vida! Te amo", escreveu. Na ocasião, a assessoria de imprensa da atleta afirmou que as duas mantêm apenas uma relação de amizade.
Apesar da manifestação da equipe de Rebeca, internautas seguem acompanhando as aparições da dupla. Fotos em eventos, no Carnaval e em jogos da Seleção Brasileira voltaram a circular nas redes sociais após os novos registros.
No início de julho, a ginasta também compartilhou um vídeo no TikTok que voltou a alimentar as especulações sobre sua vida amorosa.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.