Rebeca Andrade e empresária voltam a chamar atenção com alianças iguais - Reprodução/Instagram

Rebeca Andrade e empresária voltam a chamar atenção com alianças iguaisReprodução/Instagram

Publicado 13/07/2026 21:06 | Atualizado 13/07/2026 21:09

Rio - Rebeca Andrade voltou a movimentar as redes sociais ao surgir ao lado da empresária Gisele durante um passeio de barco no último fim de semana. O que mais chamou a atenção dos internautas foi o fato de as duas aparecerem usando alianças semelhantes na mão direita.

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Os rumores de um possível romance entre a ginasta, de 27 anos, e a empresária ganharam força nos últimos meses. Desde junho, as duas passaram a ser vistas juntas com frequência e costumam trocar mensagens carinhosas nas redes sociais.Em uma publicação feita após uma conquista no Pan-Americano, Rebeca agradeceu o apoio de Gisele. "Obrigada por me apoiar e estar aqui nesse momento importante da minha vida! Te amo", escreveu. Na ocasião, a assessoria de imprensa da atleta afirmou que as duas mantêm apenas uma relação de amizade.Apesar da manifestação da equipe de Rebeca, internautas seguem acompanhando as aparições da dupla. Fotos em eventos, no Carnaval e em jogos da Seleção Brasileira voltaram a circular nas redes sociais após os novos registros.No início de julho, a ginasta também compartilhou um vídeo no TikTok que voltou a alimentar as especulações sobre sua vida amorosa.