Sabrina Sato relembra diagnóstico de TDAH e destaca apoio da família - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato relembra diagnóstico de TDAH e destaca apoio da famíliaReprodução/Instagram

Publicado 13/07/2026 22:58 | Atualizado 13/07/2026 23:01

Rio - Sabrina Sato usou as redes sociais nesta segunda-feira (13), Dia Mundial da Conscientização sobre o TDAH, para compartilhar a própria experiência com o transtorno. A apresentadora contou que recebeu o diagnóstico ainda na infância e afirmou que o apoio da família foi essencial durante esse processo.

"Hoje, convivo super bem, mas nem sempre foi assim. Tive muita sorte de ter uma família que sempre me acolheu. Meus pais são psicólogos e me ajudaram. Então, me tratei e isso fez toda a diferença na minha vida", declarou.

Ao longo do relato, Sabrina explicou que compreender o funcionamento da própria mente foi determinante para lidar com os desafios do dia a dia. Segundo ela, o autoconhecimento permitiu criar estratégias para organizar a rotina e valorizar as próprias habilidades.

A apresentadora também chamou atenção para os estigmas em torno do TDAH. Ela ressaltou que o transtorno vai muito além da distração ou da hiperatividade e pode se manifestar de diferentes formas, como dificuldade para manter o foco, organizar tarefas e controlar os pensamentos.

Por fim, Sabrina incentivou quem se identifica com esses sinais a procurar orientação profissional. A artista destacou que o diagnóstico não deve ser encarado como um rótulo, mas como uma ferramenta para compreender a condição e buscar qualidade de vida.