Rihanna volta aos palcos em show de Jay-Z após longo período afastada - Reprodução / X

Rihanna volta aos palcos em show de Jay-Z após longo período afastadaReprodução / X

Publicado 13/07/2026 10:50 | Atualizado 13/07/2026 10:51

Rio - Rihanna, de 38 anos, surpreendeu o público ao participar do show de Jay-Z, de 56, na noite de domingo (12), no Yankee Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos. A aparição ocorreu na terceira e última apresentação do rapper no local.



A cantora subiu ao palco para interpretar "Run This Town", parceria lançada por Jay-Z com Rihanna e Kanye West, além do sucesso "Bitch Better Have My Money".



Durante o encontro com os fãs, a artista fez uma brincadeira sobre o período longe das apresentações ao vivo. "Vocês sabem que estou meio enferrujada, né? Faz tempo [que não subo ao palco]. Vocês estão comigo?", questionou.



Rihanna não realiza uma turnê mundial há mais de dez anos. Seu último show completo ocorreu em março de 2024, durante uma festa de pré-casamento em Jamnagar, na Índia. Na ocasião, a artista apresentou um repertório com quase 20 músicas.



O espetáculo marcou a primeira apresentação mais longa da cantora em cerca de oito anos. Antes disso, Rihanna havia comandado o show do intervalo do Super Bowl, em fevereiro de 2023, nos Estados Unidos, uma de suas aparições de maior repercussão internacional nos últimos anos.