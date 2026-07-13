Rihanna volta aos palcos em show de Jay-Z após longo período afastadaReprodução / X
A cantora subiu ao palco para interpretar "Run This Town", parceria lançada por Jay-Z com Rihanna e Kanye West, além do sucesso "Bitch Better Have My Money".
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Durante o encontro com os fãs, a artista fez uma brincadeira sobre o período longe das apresentações ao vivo. "Vocês sabem que estou meio enferrujada, né? Faz tempo [que não subo ao palco]. Vocês estão comigo?", questionou.
Rihanna não realiza uma turnê mundial há mais de dez anos. Seu último show completo ocorreu em março de 2024, durante uma festa de pré-casamento em Jamnagar, na Índia. Na ocasião, a artista apresentou um repertório com quase 20 músicas.
O espetáculo marcou a primeira apresentação mais longa da cantora em cerca de oito anos. Antes disso, Rihanna havia comandado o show do intervalo do Super Bowl, em fevereiro de 2023, nos Estados Unidos, uma de suas aparições de maior repercussão internacional nos últimos anos.
NEM O PROPRIO MARIDO CONSEGUIU, mas o Jay Z fez a Rihanna subir num palco— Cowboy Kris ꕤ (@Itsboykris) July 13, 2026
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