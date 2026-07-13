Paolla Oliveira curte roda de samba no RioReprodução do Instagram
Paolla Oliveira se diverte em roda de samba no Rio
Atriz marcou presença no 'Samba pra Roda', no Centro, neste domingo (12)
Sabrina Sato relembra diagnóstico de TDAH e destaca apoio da família
Apresentadora afirmou que o acolhimento dos pais foi fundamental para aprender a conviver com o transtorno
Rebeca Andrade e empresária aparecem com alianças iguais em passeio de barco
Ginasta e Gisele voltaram a ser vistas juntas em meio aos rumores de um possível relacionamento
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Evento aconteceu na Cidade das Artes Bibi Ferreira nesta segunda-feira (13)
Ticiane Pinheiro comemora aniversário da filha: 'Nossa princesa'
Manuella é fruto do casamento da apresentadora com César Tralli
Grazi Massafera homenageia Murilo Benício no aniversário: 'Amo você'
Atriz celebrou os 55 anos do colega de elenco e relembrou a parceria dos dois em 'Três Graças'
Léo Pereira anuncia noivado com Karoline Lima
Jogador do Flamengo revelou a novidade com fotos nas redes sociais