Paolla Oliveira curte roda de samba no Rio - Reprodução do Instagram

Paolla Oliveira curte roda de samba no RioReprodução do Instagram

Publicado 13/07/2026 07:27

Rio - Paolla Oliveira se esbaldou no "Samba pra Roda", roda de samba no Morro do Pinto, na Zona Central, neste domingo (12), em homenagem a Almir Guineto. No local, a atriz de 44 anos sambou, cantou e deu um show de simpatia ao atender os pedidos de fotos dos fãs.

fotogaleria

Se estivesse vivo, Almir completaria 80 anos neste domingo. Ele morreu aos 70 anos, em maio de 2017, devido a complicações de problemas renais crônicos e diabetes. Um dos grandes ícones do samba, o artista foi um dos fundadores do Fundo de Quintal e é compositor de grandes sucessos como "Conselho", "Caxambu", "Lama nas Ruas" e "Insensato Destino".





