Paolla Oliveira curte roda de samba no RioReprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - Paolla Oliveira se esbaldou no "Samba pra Roda", roda de samba no Morro do Pinto, na Zona Central, neste domingo (12), em homenagem a Almir Guineto. No local, a atriz de 44 anos sambou, cantou e deu um show de simpatia ao atender os pedidos de fotos dos fãs. 
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Paolla Oliveira curte roda de samba no Rio - Reprodução do Instagram
Paolla Oliveira curte roda de samba no Rio - Reprodução do Instagram
Paolla Oliveira curte roda de samba no Rio - Reprodução do Instagram
Paolla Oliveira curte roda de samba no Rio - Reprodução do Instagram
Se estivesse vivo, Almir completaria 80 anos neste domingo. Ele morreu aos 70 anos, em maio de 2017, devido a complicações de problemas renais crônicos e diabetes. Um dos grandes ícones do samba, o artista foi um dos fundadores do Fundo de Quintal e é compositor de grandes sucessos como "Conselho", "Caxambu", "Lama nas Ruas" e "Insensato Destino".