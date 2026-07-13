Rio - Dona de sucessos como "Fullgás", "Uma Noite e Meia" e "À Francesa", Marina Lima mencionou a atriz e apresentadora Luana Piovani ao falar sobre sua relação com a maconha. Em uma publicação feita no X, antigo Twitter, neste domingo (12), a cantora comentou que fuma cannabis há decadas e negou o vício.
"Quando a Luana Piovani diz que fuma cannabis há 30 anos e não é viciada, ela não está mentindo. Fumo há 50, e também não sou. Isso é sobre saber usar remédios, plantas ou o que for, a nosso favor", escreveu Marina.
Quando @LuanaPiOficial diz que fuma cannabis há 30 anos e não é viciada, ela não está mentindo. Fumo há 50, e tbm não sou. Isso é sobre saber usar remédios, plantas ou o que for, à nosso favor.
Em entrevista recente à revista Breeza, a cantora explicou que a maconha não é um alucinógeno para ela. "Estou com 70 anos e, há mais ou menos 55, eu fumo maconha, então eu acho que eu estou indo bem. Não tenho nenhuma doença, estou bem de saúde, sou fisicamente com uma saúde danada. E a maconha sempre foi dosada em doses que eu sentia que meu organismo absorvia para o que eu precisava. Não era para ficar louca. Para ficar louca era muito raro, não era isso. Era para ficar conectada com alguma coisa que eu precisava. Até hoje é assim. Não é um alucinógeno para mim. Ao contrário, é como uma coisa que me dá uma estabilidade. Sempre foi isso".
Ela, ainda, revelou que suas músicas foram compostas sob o efeito de cannabis. "Todas as músicas que compus, desde o começo, foram sob o efeito de maconha. Tudo."