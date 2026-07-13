Fernanda Montenegro - Clayton Felizardo / Brazil News

Fernanda Montenegro Clayton Felizardo / Brazil News

Publicado 13/07/2026 12:14

Rio - Fernanda Montenegro, de 96 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (13) para alertar o público sobre um golpe que associa seu nome, sua imagem e sua voz à venda de um suposto medicamento para idosos. Segundo a atriz, o anúncio apresenta o produto como capaz de curar até o Alzheimer.



“Quero denunciar aqui o uso do meu nome, da minha pessoa, na propaganda de um remédio para idosos. Remédio esse que cura até Alzheimer. Sou usada como locutora e usuária”, afirmou.



A artista contou que tomou conhecimento da fraude ao acessar o conteúdo pelo celular. Fernanda destacou que não autorizou a publicidade e classificou o caso como crime. “Só vi essa invasão na minha pessoa quando usei o meu celular. O uso invasor dessa dimensão na vida de um ser humano é um crime”, declarou.



A denúncia também foi compartilhada por Fernanda Torres, filha da atriz. Nos comentários da publicação, internautas citaram outros famosos que já tiveram a identidade associada a anúncios semelhantes.



Outras personalidades já denunciaram fraudes



Fernanda Montenegro não é a primeira figura pública vítima desse tipo de golpe. Drauzio Varella, Ana Maria Braga e Glória Pires também já denunciaram o uso indevido de suas imagens em publicidades de produtos sem comprovação.



Em 2024, Drauzio Varella apresentou uma denúncia ao Ministério Público de São Paulo contra anúncios que usavam sua imagem para vender supostos medicamentos. Na ocasião, o médico afirmou que procurou plataformas digitais e redes sociais para solicitar a retirada dos conteúdos.



Nesse tipo de fraude, criminosos recorrem à inteligência artificial para imitar vozes e imagens de pessoas conhecidas. As peças publicitárias costumam atribuir propriedades milagrosas a produtos que podem não ter registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que representa risco à saúde.