Paul Wesley oficializou união com a modelo Natalie Kuckenburg - Reprodução/Instagram

Paul Wesley oficializou união com a modelo Natalie KuckenburgReprodução/Instagram

Publicado 13/07/2026 15:25

Rio - Paul Wesley, conhecido mundialmente por interpretar Stefan Salvatore na série "The Vampire Diaries", oficializou a união com a brasileira Natalie Kuckenburg. Nesta segunda-feira (13), a modelo compartilhou fotos da cerimônia intimista de casamento nas redes sociais.

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Para a ocasião, o ator americano apostou em terno, gravata e sapato preto. Já a modelo usou um vestido branco longo com decote em formato "V" e alcinha. Apenas o cachorro do casal participou da celebração.