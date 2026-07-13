Paul Wesley oficializou união com a modelo Natalie KuckenburgReprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Paul Wesley, conhecido mundialmente por interpretar Stefan Salvatore na série "The Vampire Diaries", oficializou a união com a brasileira Natalie Kuckenburg. Nesta segunda-feira (13), a modelo compartilhou fotos da cerimônia intimista de casamento nas redes sociais. 
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Paul Wesley e Natalie Kuckenburg - Reprodução/Instagram
Natalie Kuckenburg publicou fotos do casamento intimista com Paul Wesley - Reprodução/Instagram
Cachorro de Paul Wesley e Natalie Kuckenburg participou da cerimônia - Reprodução/Instagram
Natalie Kuckenburg se casou com Paul Wesley - Reprodução/Instagram
Paul Wesley oficializou união com a modelo Natalie Kuckenburg - Reprodução/Instagram
Para a ocasião, o ator americano apostou em terno, gravata e sapato preto. Já a modelo usou um vestido branco longo com decote em formato "V" e alcinha. Apenas o cachorro do casal participou da celebração. 
Em janeiro, Paul Wesley e Natalie Kuckenburg fizeram um passeio pelas ruas de Paraty, no sul do estado do Rio de Janeiro. O ator e a modelo passaram a virada do ano em Angra dos Reis e depois seguiu para o novo destino.