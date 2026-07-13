Whindersson Nunes e Luísa Sonza - Reprodução do Instagram

Whindersson Nunes e Luísa SonzaReprodução do Instagram

Publicado 13/07/2026 06:50

Rio - Whindersson Nunes pediu desculpas à ex-mulher, Luísa Sonza, após fazer uma piada sobre a semelhança dela com Erling Haaland , jogador da Noruega, depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, e mencionar a música "Te jogaria do penhasco de novo", em que a cantora desabafa sobre o fim do relacionamento dos dois. Em um vídeo publicado no Instagram, o humorista disse que não tinha ideia do impacto da brincadeira e demonstrou arrependimento ao tocar em um assunto delicado para a artista.

"Estou aqui para pedir desculpa à Luísa, aos fãs dela e aos meus fãs. Fiz uma piada quando o Brasil foi O Dia eliminado, no Twitter (X), que é um lugar em que eu nem deveria ir, onde já li as piores coisas. Fiz uma piada que tomou um rumo muito errado", começou.

"Depois, tentando entender, fui perguntar às pessoas que conhecem e foram me dizer: 'Esse momento foi o pior da vida dela, um gatilho muito pesado'. Daí eu entendi. Eu não tinha realmente a intenção de trazer as piores coisas que a pessoa viveu. Foi um gatilho muito pesado e peço desculpas a você, Luísa, aos seus fãs, à sua família, ao seu namorado e amigos. Eu não sou desse jeito, não era a intenção, continuou.

Em seguida, Whindersson pediu o fim dos ataques à Luisa. "Acho que, há tanto tempo ouvindo tanta coisa, e tendo que ignorar tantas coisas, a gente acha que um lado da existência não existe, que são das pessoas malucas que ameaçavam as pessoas, falam muitas coisas muito maldosas... Estou vendo que não acompanho mais a velocidade da internet, das piadas e de como as pessoas usam isso aqui... Titio está cansado. Quero pedir a você que pare de atacar a Luísa e de me associar. Hoje eu vivo em paz na minha vida. Estou dando vazão aos meus sentimentos".

"Esses dias pensei muito, conversei com muita gente e tentei entender de todas as formas. Poxa, existe o lado ruim e bom das coisas. Mas não é assim que é. Perdão mesmo. Tudo o que você vir eu falar sobre essa situação, é coisa antiga, porque virei essa página hoje da minha vida. Fico mais tranquilo de andar com quem o fardo é mais leve e o jugo é mais suave. Tenho que trabalhar e coisas para fazer. Se eu estivesse fazendo uma coisa melhor, não teria feito essa piada. Perdão. Estamos juntos. Segue a vida", finalizou.

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