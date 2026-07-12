Mingau compartilhou progresso em sua recuperação depois de ter sido baleado na cabeça - Reprodução / Instagram

Mingau compartilhou progresso em sua recuperação depois de ter sido baleado na cabeçaReprodução / Instagram

Publicado 12/07/2026 12:21 | Atualizado 12/07/2026 12:36

Rio - O perfil de Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, compartilhou, neste sábado (11), um novo registro da recuperação do músico quase três anos após ele ser baleado na cabeça, em Paraty. Em vídeo publicado no Instagram, o artista aparece realizando exercícios de fisioterapia e sorri durante o atendimento da equipe.

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"A luta continua, e os sorrisos também. Gratidão eterna a essa equipe maravilhosa!!!", diz a legenda da publicação.



Nas imagens, Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, realiza exercícios de mobilidade com auxílio de profissionais de saúde e também aparece sorrindo para um dos fisioterapeutas. Nos comentários, fãs e amigos comemoraram a evolução do músico. "Esse sorriso... Bora Mingau!", escreveu um seguidor. "A luta continua, e os sorrisos também. Gratidão eterna a essa equipe maravilhosa!!!", diz a legenda da publicação.Nas imagens, Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, realiza exercícios de mobilidade com auxílio de profissionais de saúde e também aparece sorrindo para um dos fisioterapeutas. Nos comentários, fãs e amigos comemoraram a evolução do músico. "Esse sorriso... Bora Mingau!", escreveu um seguidor.







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