Ticiane Pinheiro foi uma das convidadas do Churrascão com Mion e contou não ter reparado sobre mudança feita pelo companheiro, Tralli, no Jornal Nacional - Reprodução de vídeo / Tv Globo

Ticiane Pinheiro foi uma das convidadas do Churrascão com Mion e contou não ter reparado sobre mudança feita pelo companheiro, Tralli, no Jornal NacionalReprodução de vídeo / Tv Globo

Publicado 12/07/2026 10:18

Rio - Ticiane Pinheiro, de 50 anos, divertiu o público ao revelar que não percebeu uma das mudanças feitas pelo marido, César Tralli, na apresentação do "Jornal Nacional". Durante participação no "Churrascão do Mion", especial ao vivo do "Caldeirão com Mion" exibido neste sábado (11), a apresentadora foi surpreendida ao ser questionada sobre o novo encerramento adotado pelo amado no telejornal.