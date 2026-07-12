Ticiane Pinheiro foi uma das convidadas do Churrascão com Mion e contou não ter reparado sobre mudança feita pelo companheiro, Tralli, no Jornal NacionalReprodução de vídeo / Tv Globo

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Carolina Irigoyen
Rio - Ticiane Pinheiro, de 50 anos, divertiu o público ao revelar que não percebeu uma das mudanças feitas pelo marido, César Tralli, na apresentação do "Jornal Nacional". Durante participação no "Churrascão do Mion", especial ao vivo do "Caldeirão com Mion" exibido neste sábado (11), a apresentadora foi surpreendida ao ser questionada sobre o novo encerramento adotado pelo amado no telejornal.
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Ticiane Pinheiro foi uma das convidadas do 'Churrascão com Mion' e contou não ter reparado sobre mudança feita pelo companheiro, Tralli, no Jornal Nacional - Reprodução de vídeo / TV Globo
Ticiane Pinheiro foi uma das convidadas do 'Churrascão com Mion' e contou não ter reparado sobre mudança feita pelo companheiro, Tralli, no Jornal Nacional - Reprodução de vídeo / Tv Globo

Marcos Mion lembrou que Tralli passou a se despedir do público com um "até amanhã", em vez do tradicional "boa noite", e quis saber se Ticiane havia acompanhado essa decisão. A resposta arrancou risadas dos demais convidados. "Não!", respondeu a apresentadora, antes de completar: "Quando ele acaba o jornal, ele fala 'até amanhã'. Mas não reparei! Para mim é 'boa noite'".

Mion brincou com a reação da convidada e questionou se ela realmente tem acompanhado o "Jornal Nacional". Bem-humorada, Ticiane explicou o motivo de não ter notado a diferença. "É que ele fala para mim toda noite 'boa noite', então pode ser que foi por isso, né?", justificou.

Além da conversa sobre Tralli, Ticiane falou sobre a nova fase da carreira após voltar a morar no Rio de Janeiro, duas décadas depois de deixar a cidade. A apresentadora contou que está animada com a mudança de emissora e com a estreia de um novo programa no Globoplay, mas admitiu que viver longe da filha mais velha, Rafa Justus, fruto do seu casamento com Roberto Justus, será a parte mais difícil da mudança.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa