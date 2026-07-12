Ticiane Pinheiro foi uma das convidadas do Churrascão com Mion e contou não ter reparado sobre mudança feita pelo companheiro, Tralli, no Jornal NacionalReprodução de vídeo / Tv Globo
Marcos Mion lembrou que Tralli passou a se despedir do público com um "até amanhã", em vez do tradicional "boa noite", e quis saber se Ticiane havia acompanhado essa decisão. A resposta arrancou risadas dos demais convidados. "Não!", respondeu a apresentadora, antes de completar: "Quando ele acaba o jornal, ele fala 'até amanhã'. Mas não reparei! Para mim é 'boa noite'".
Mion brincou com a reação da convidada e questionou se ela realmente tem acompanhado o "Jornal Nacional". Bem-humorada, Ticiane explicou o motivo de não ter notado a diferença. "É que ele fala para mim toda noite 'boa noite', então pode ser que foi por isso, né?", justificou.
Além da conversa sobre Tralli, Ticiane falou sobre a nova fase da carreira após voltar a morar no Rio de Janeiro, duas décadas depois de deixar a cidade. A apresentadora contou que está animada com a mudança de emissora e com a estreia de um novo programa no Globoplay, mas admitiu que viver longe da filha mais velha, Rafa Justus, fruto do seu casamento com Roberto Justus, será a parte mais difícil da mudança.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa