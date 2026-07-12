Luana Piovani pede prisão de influenciadora em vídeo publicado nas redes sociaisReprodução/Instagram
Piovani, então, questionou o comportamento de influenciadora. “E aí eu te pergunto e te respondo: quando é que alguém vai colocar coleira nessa loira matadora de gente, de famílias brasileiras? Quando? Quando? O que será que precisa acontecer mais, né? Que é isso, fica indicando coisa de saúde… Tem que ser presa”, afirmou.
Internautas apontaram que a influenciadora citada pela artista seria a Virginia Fonseca, de 27 anos. Uma usuária da plataforma X (antigo Twitter) indicou a possível ligação, “Nem meio dia de domingo e a Luana Piovani já tá aloprando a Virgínia, chamando ela de Loira Matadora de pessoas e famílias brasileiras”. Outra, disse: “Luana Piovani virou caça a Virgínia”.
Virgínia Fonseca recentemente fez postagens sobre sobre ter aderido à soroterapia — tratamento à base de aplicações de vitaminas e minerais direto na corrente sanguínea, buscando uma melhora da imunidade e do bem-estar.
Especialistas destacam que faltam evidências científicas que comprovem a eficácia desse tipo de terapia. Eles alertam que a prática pode apresentar riscos à saúde dos pacientes e que deve ser realizada sob avaliação e acompanhamento médico.
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