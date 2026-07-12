Luana Piovani pede prisão de influenciadora em vídeo publicado nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Luana Piovani pede prisão de influenciadora em vídeo publicado nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 12/07/2026 16:02 | Atualizado 13/07/2026 07:35

Rio – Luana Piovani, de 49 anos, realizou uma série de críticas à uma influenciadora, cujo nome não foi citado, em um vídeo postado nas redes sociais, neste domingo (12). Em publicação, a atriz falou sobre novas restrições aos conteúdos produzidos por influenciadores sobre temas relacionados à saúde.

“Eu li há pouco tempo atrás que dentro das normas da internet tinha acabado de sair uma regra que influenciadores têm que ter curso científico para poder sugerir coisas e falar sobre coisas”.



Piovani, então, questionou o comportamento de influenciadora. “E aí eu te pergunto e te respondo: quando é que alguém vai colocar coleira nessa loira matadora de gente, de famílias brasileiras? Quando? Quando? O que será que precisa acontecer mais, né? Que é isso, fica indicando coisa de saúde… Tem que ser presa”, afirmou.



Internautas apontaram que a influenciadora citada pela artista seria a Virginia Fonseca, de 27 anos. Uma usuária da plataforma X (antigo Twitter) indicou a possível ligação, “Nem meio dia de domingo e a Luana Piovani já tá aloprando a Virgínia, chamando ela de Loira Matadora de pessoas e famílias brasileiras”. Outra, disse: “Luana Piovani virou caça a Virgínia”.



Virgínia Fonseca recentemente fez postagens sobre sobre ter aderido à soroterapia — tratamento à base de aplicações de vitaminas e minerais direto na corrente sanguínea, buscando uma melhora da imunidade e do bem-estar.



Especialistas destacam que faltam evidências científicas que comprovem a eficácia desse tipo de terapia. Eles alertam que a prática pode apresentar riscos à saúde dos pacientes e que deve ser realizada sob avaliação e acompanhamento médico.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna