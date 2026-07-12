Ana Castela mostrou corpo após academia em publicação - Reprodução/Instagram

Ana Castela mostrou corpo após academia em publicaçãoReprodução/Instagram

Publicado 12/07/2026 18:01

Rio – A cantora Ana Castela, de 22 anos, rebateu comentário de internauta que criticou o corpo da artista nas redes sociais. No post, Ana celebrava a evolução de sua forma física, após um dia de malhação na academia. O seguidor escreveu: “E a bunda nada ainda”. A sertaneja respondeu: "Mas bunda dá para crescer né?! O pinto que é difícil, meu amigo!".

A resposta da cantora gerou repercussão entre os fãs. Uma usuária afirmou que a artista foi educada na resposta. “Ela com um corpão maravilhoso e natural, e o cara vem e fala isso. Ela foi muito educada isso sim. Minha meta é ter o corpo da diva!”.

Já uma internauta disse que seguiria o exemplo da artista ao lidar com falas desrespeitosas, caso fosse famosa, “Eu se fosse famosa, as minhas repostas seriam daí a pior”.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna