Fãs especulam que Vini Jr. pode estar no reflexo de vídeo de Virginia Fonseca, que está na ItáliaReprodução / Instagram
Nas imagens, Virginia aparece se preparando para sair quando olha para o lado e sorri. O momento foi suficiente para que usuários das redes sociais analisassem o vídeo e levantassem a hipótese de que o atleta estaria ao fundo, embora a presença dele não tenha sido confirmada.
Após aparecer no closet de Vini Jr, Virginia Fonseca posta vídeo na Itália e fãs notam detalhe curioso pic.twitter.com/veOFlj5nGP— WWLBD (@whatwouldlbdo) July 12, 2026
"É ele, mulher, olha o reflexo dele no vidro", escreveu uma internauta. Outro perfil respondeu: "O Vini não apareceu no vídeo. Com o histórico dela, pode ser qualquer pessoa que ela olhou e deu sorrisinho".
A repercussão acontece um dia depois de Virginia desembarcar na Itália ao lado dos filhos e da influenciadora Duda Freire. Antes da viagem, ela esteve em Madri, na Espanha, onde publicou vídeos gravados em um ambiente que seguidores identificaram como o closet da casa de Vini Jr., ainda sim, também não foi confirmado.
Ver esta publicação no Instagram
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa