Fãs especulam que Vini Jr. pode estar no reflexo de vídeo de Virginia Fonseca, que está na Itália - Reprodução / Instagram

Fãs especulam que Vini Jr. pode estar no reflexo de vídeo de Virginia Fonseca, que está na ItáliaReprodução / Instagram

Publicado 12/07/2026 11:27

Rio - Um detalhe em um vídeo publicado por Virginia Fonseca, neste sábado (11), movimentou as redes sociais. Internautas passaram a especular que Vinícius Júnior estaria no mesmo ambiente que a influenciadora após identificarem um suposto reflexo do jogador em um vidro durante a gravação.

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Nas imagens, Virginia aparece se preparando para sair quando olha para o lado e sorri. O momento foi suficiente para que usuários das redes sociais analisassem o vídeo e levantassem a hipótese de que o atleta estaria ao fundo, embora a presença dele não tenha sido confirmada. Nas imagens, Virginia aparece se preparando para sair quando olha para o lado e sorri. O momento foi suficiente para que usuários das redes sociais analisassem o vídeo e levantassem a hipótese de que o atleta estaria ao fundo, embora a presença dele não tenha sido confirmada.

Além do suposto reflexo no vídeo, Vini também chamou atenção ao comentar uma publicação de Virginia feita já na Itália. "Primeira noite na Itália", escreveu a loira. O jogador respondeu: "perfeita", acompanhado de emojis apaixonados. A interação foi rapidamente destacada pelos seguidores e aumentou as especulações sobre uma possível reconciliação do casal, que anunciou o fim da relação em maio deste ano.