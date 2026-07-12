Fãs especulam que Vini Jr. pode estar no reflexo de vídeo de Virginia Fonseca, que está na ItáliaReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - Um detalhe em um vídeo publicado por Virginia Fonseca, neste sábado (11), movimentou as redes sociais. Internautas passaram a especular que Vinícius Júnior estaria no mesmo ambiente que a influenciadora após identificarem um suposto reflexo do jogador em um vidro durante a gravação.
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Fãs especulam que Vini Jr. pode estar no reflexo de vídeo de Virginia Fonseca, que está na Itália - Reprodução / Instagram

Nas imagens, Virginia aparece se preparando para sair quando olha para o lado e sorri. O momento foi suficiente para que usuários das redes sociais analisassem o vídeo e levantassem a hipótese de que o atleta estaria ao fundo, embora a presença dele não tenha sido confirmada.

"É ele, mulher, olha o reflexo dele no vidro", escreveu uma internauta. Outro perfil respondeu: "O Vini não apareceu no vídeo. Com o histórico dela, pode ser qualquer pessoa que ela olhou e deu sorrisinho".

A repercussão acontece um dia depois de Virginia desembarcar na Itália ao lado dos filhos e da influenciadora Duda Freire. Antes da viagem, ela esteve em Madri, na Espanha, onde publicou vídeos gravados em um ambiente que seguidores identificaram como o closet da casa de Vini Jr., ainda sim, também não foi confirmado.
Além do suposto reflexo no vídeo, Vini também chamou atenção ao comentar uma publicação de Virginia feita já na Itália. "Primeira noite na Itália", escreveu a loira. O jogador respondeu: "perfeita", acompanhado de emojis apaixonados. A interação foi rapidamente destacada pelos seguidores e aumentou as especulações sobre uma possível reconciliação do casal, que anunciou o fim da relação em maio deste ano. 
 
 
 
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*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa