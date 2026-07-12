Bela Fernandes, de 'As Aventuras de Poliana', se casa com Joãozinho OliveiraReprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - Conhecida por interpretar Filipa em "As Aventuras de Poliana", do SBT, a atriz Bela Fernandes se casou com o empresário e influenciador Joãozinho Oliveira, neste sábado (11). O casal reuniu amigos e familiares em uma cerimônia luxuosa, que aconteceu na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, no interior de São Paulo. Registros do momento especial foram compartilhados nas redes sociais. 

Após o enlace, o casal aproveitou bastante a festa, que teve direito a banda e DJ. As atrizes Duda Pimenta e Pietra Quintela, que interpretaram Kessya e Lorena em "As Aventuras de Poliana", estavam entre as convidadas do casamento, assim como as influenciadora Camila Loures, Mariana Menezes e Cela Lopes.
 
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Bela Fernandes, de \'As Aventuras de Poliana\', se casa com Joãozinho Oliveira
Bela Fernandes, de \'As Aventuras de Poliana\', se casa com Joãozinho Oliveira