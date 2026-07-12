Bela Fernandes, de 'As Aventuras de Poliana', se casa com Joãozinho OliveiraReprodução do Instagram
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Bela Fernandes, de 'As Aventuras de Poliana', se casa com Joãozinho OliveiraReprodução do Instagram
Ver essa foto no Instagram
Morre Rui Rezende, ator de ‘Roque Santeiro’, aos 88 anos
Artista estava internado desde o dia 2 de julho no Hospital São Francisco na Providência de Deus
Ana Castela rebate comentário de internauta sobre efeitos da malhação
Cantora respondeu crítica em publicação nas redes sociais
Luana Piovani critica influenciadora: "Loira matadora de gente"
Internautas acreditam que a atriz estava se referindo a Virginia Fonseca
Vídeo: Mingau sorri e mostra evolução na recuperação após tiro na cabeça
Baixista do 'Ultraje a Rigor' aparece nas imagens realizando exercícios de fisioterapia
Vídeo de Virginia faz web apontar suposta presença de Vini Jr.
Jogador se derrete pela influenciadora em postagem feita no Instagram: 'Perfeita'
Bela Fernandes, de 'As Aventuras de Poliana', se casa com influenciador
Cerimônia reuniu amigos e familiares do casal