Virginia Fonseca viajou para a Itália depois de passar alguns dias em Madri - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca viajou para a Itália depois de passar alguns dias em MadriReprodução / Instagram

Publicado 11/07/2026 11:23

Rio - Virginia Fonseca desembarcou na Itália neste sábado (11) após passar alguns dias em Madri, na Espanha. A influenciadora compartilhou a chegada ao país europeu com stories ao lado dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, além da amiga Duda Freire.

fotogaleria

"Chegamos, graças a Deus!!", escreveu ao publicar imagens da vista aérea durante o voo e registrar os primeiros momentos no destino.



Antes do embarque, Virginia mostrou aos seguidores que deixava a Espanha e compartilhou a animação para a viagem. Em um dos vídeos, gravado ainda durante a madrugada, ela contou que estava ansiosa porque seria a primeira vez que visitaria o local e também a primeira experiência desse tipo para os filhos.



"Estou ansiosa para a viagem que vou fazer amanhã. As crianças também vão. Nunca fui a esse lugar e nunca fiz esse tipo de viagem, muito menos elas. Acho que não vou conseguir dormir", afirmou.



A viagem chamou atenção porque, horas antes, Virginia apareceu gravando stories em um closet que fãs identificaram como sendo da casa de Vinicius Júnior, em Madri. O ambiente já havia aparecido em outras publicações da influenciadora durante encontros anteriores com o jogador.



Ambos assumiram a relação publicamente, mas terminaram em maio deste ano. Desde o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026, porém, começaram a circular especulações nas redes sociais de que os dois tenham reatado o relacionamento.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa