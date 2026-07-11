Rio - Thaila Ayala, de 40 anos, Sophie Charlotte, de 37, e Fiorella Mattheis, de 38, se reuniram para aproveitar dia de sol. As atrizes compartilharam, no Instagram, neste sábado (11), uma sequência de fotos relaxando à beira da piscina.
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Em uma das imagens, Fiorella, que está grávida do terceiro filho, fruto do casamento com Roberto Marinho Neto, recebe o carinho das amigas e do fotógrafo, André Nicolau. Em outra, Sophie renova o bronzeado em uma espreguiçadeira. Na legenda, Thaila escreveu: "Nós", acompanhada do símbolo de DNA.
Nos comentários, Fiorella respondeu: "Aff, eu amo vocês". A atriz Fernanda Paes Leme também comentou: "Amizade linda adoro ver vocês juntos! Um beijo em todos".
A amizade entre Thaila, Sophie e Fiorella atravessa quase duas décadas. As três se conheceram ainda no início da carreira, durante as gravações de "Malhação", entre 2007 e 2009, e desde então mantêm uma relação próxima.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa