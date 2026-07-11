Mell Muzzillo - Reprodução do Instagram

Mell MuzzilloReprodução do Instagram

Publicado 11/07/2026 07:59

Rio - Mell Muzzillo, de 21 anos, publicou no Instagram, nesta sexta-feira (10), alguns cliques em que aparece de biquíni e encantou os internautas. A atriz exibiu o corpo escultural ao posar para as fotos usando um modelo do traje de banho fininho de crochê, no estilo "brazilcore", inspirado nas cores do país.

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"Originária, mô", escreveu ela na legenda. Namorado de Mell, o ator Marcelo Mello Jr. deixou um emoji de coração e outro de abelhinha na postagem. Os dois assumiram o relacionamento em novembro de 2024.

A atriz, que interpretou Maggye em "Três Graças", também recebeu diversos elogios dos internautas. "Espetáculo de mulher", afirmou um admirador de Mell. "Perfeita", opinou outro. "Absurda de linda", destacou uma terceira pessoa. Outros comentários postados foram: "Uma deusa"; "Gostosa para caramba"; "Chocada com tanta beleza" e "Belíssima".