Ator de 'A Grande Família' está internado em hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram

Ator de 'A Grande Família' está internado em hospital na Zona Sul do Rio de JaneiroReprodução/Instagram

Publicado 11/07/2026 15:51

Rio – O ator Marcos Oliveira, de 70 anos, conhecido por ter interpretado o personagem Beiçola em “A Grande Família", retornou ao CTI Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São Lucas Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Rose Scalco, advogada e amiga do artista, confirmou a informação em entrevista a O DIA, “Ele retornou à dieta zero e retornou ao CTI pós-operatório para melhor monitoramento dele”.



Ela explicou que o estado de saúde do ator é positivo, “Está consciente, pressão boa e sem febre. Ele fica emocionado quando me vê e conversa normalmente”.



Marcos Oliveira foi internado inicialmente para tratar de uma infecção, e passou por uma cirurgia de emergência, no dia 2 de julho, para a retirada de um abcesso.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna