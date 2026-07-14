Thais Carla - Reprodução / Instagram

Thais Carla Reprodução / Instagram

Publicado 14/07/2026 08:51

Rio - Thais Carla usou as redes sociais, na segunda-feira (13), para falar sobre o fim do casamento de 11 anos com Israel Reis. A dançarina e influenciadora negou os rumores de que o fetichismo ou possíveis conflitos teriam provocado a separação.

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Em um vídeo publicado no Instagram, ela afirmou que o casal decidiu seguir caminhos diferentes por causa dos planos para o futuro. Israel deseja uma rotina mais tranquila no interior, enquanto Thais pretende continuar em São Paulo e investir em novos projetos."Eu não queria ele infeliz porque ele quer ficar no interior, e eu não quero ficar infeliz porque quero ficar aqui em São Paulo e construir novos horizontes", explicou.A influenciadora também pediu que o público não crie teorias sobre o término e reforçou que não houve brigas entre os dois. "Parem de teorizar as coisas. Tá tudo bem. [...] Não tinha nada de errado entre a gente, de briga, de fetichismo, que vocês estão falando".Thais afirmou ainda que mantém uma boa relação com Israel. Os dois são pais de Maria, de 9 anos, e Eva, de 6, e pretendem continuar unidos na criação das meninas. "A gente só escolheu caminhos diferentes", declarou.O divórcio foi anunciado na sexta-feira (10). Em um comunicado conjunto, o ex-casal afirmou que a união chegou ao fim sem falta de amor ou respeito. Os dois também destacaram que permanecerão ligados pela família que construíram.No domingo (12), Thais chamou atenção nas redes sociais ao publicar um vídeo com uma coreografia na academia ao som de "Agora eu sou solteira", da banda Gaiola das Popozudas.A influenciadora também vive uma fase de mudanças pessoais. Em 28 de maio, ela completou um ano da cirurgia bariátrica, realizada em 2025. Desde o procedimento, Thais perdeu cerca de 100 kg.Ao fazer um balanço do período, a dançarina afirmou que passou por um processo de autoconhecimento e precisou se adaptar às transformações físicas e emocionais. "A bariátrica não salvou minha vida, mas me fez me enxergar diferente, de uma forma que eu não me via antes", afirmou.Thais contou que sempre teve a autoestima elevada, mas reconheceu que algumas inseguranças limitavam suas escolhas pessoais e profissionais. Com a nova fase, ela passou a confiar mais na própria capacidade e a experimentar situações que antes pareciam distantes.A influenciadora também destacou a felicidade de encontrar roupas do seu tamanho em lojas convencionais. "Eu acho que um dos maiores prazeres depois de perder 100 kg foi poder comprar os looks que eu sempre desejei, sem precisar mandar a costureira fazer. Para mim, foi o ápice".