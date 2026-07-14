Gkay aproveita dia de sol na Grécia e brinca: ’Bateria social acabou’Reprodução Instagram
Usando um biquíni rosa e um chapéu branco, a humorista apareceu em um canto da piscina de borda infinita enquanto renovava o bronzeado. Ao comentar o registro, explicou o motivo de ter se afastado dos amigos.
"Minha bateria social acabou, mas acho que sei disfarçar bem", brincou.
Além das imagens na piscina, Gkay também compartilhou outros registros da viagem e exibiu o bronzeado conquistado durante a temporada na Europa.
Em fevereiro deste ano, a influenciadora revelou que passou por um procedimento estético nos glúteos antes de desfilar como musa do Salgueiro no Carnaval do Rio de Janeiro.
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