Gkay aproveita dia de sol na Grécia e brinca: ’Bateria social acabou’ - Reprodução Instagram

Gkay aproveita dia de sol na Grécia e brinca: ’Bateria social acabou’Reprodução Instagram

Publicado 14/07/2026 17:41

Rio - Gkay abriu um novo álbum da viagem que faz pela Grécia e mostrou como aproveitou um dia de descanso no verão europeu. Nesta terça-feira (14), a influenciadora publicou fotos e vídeos relaxando à beira da piscina de um hotel e contou que preferiu um momento mais reservado.