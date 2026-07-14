Mônica Martelli abre álbum de férias em ilha paradisíaca na FrançaReprodução Instagram
Nas imagens, Mônica surge de biquíni enquanto aproveita o cenário do litoral francês. Ela também compartilhou vídeos da paisagem e de momentos de lazer durante o passeio.
A viagem faz parte das férias que a atriz está passando ao lado do namorado, Fernando Alterio. Antes de chegar à França, o casal passou por Roma, na Itália. "Memórias, encontros e novas histórias pra gente colecionar!!!", escreveu Mônica em uma publicação feita no início da viagem.
Os dois estão juntos desde 2019. Apesar do relacionamento duradouro, a atriz já contou que prefere manter casas separadas, preservando a própria rotina e a convivência com a filha.
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