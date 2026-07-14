Mônica Martelli abre álbum de férias em ilha paradisíaca na França - Reprodução Instagram

Mônica Martelli abre álbum de férias em ilha paradisíaca na FrançaReprodução Instagram

Publicado 14/07/2026 18:45 | Atualizado 14/07/2026 18:46

Rio - Mônica Martelli segue aproveitando as férias pela Europa e encantou os seguidores ao publicar novas fotos da viagem nesta terça-feira (14). Desta vez, a atriz mostrou momentos de descanso em uma ilha paradisíaca na França, onde apareceu renovando o bronzeado e curtindo o mar de águas cristalinas.