Mônica Martelli abre álbum de férias em ilha paradisíaca na FrançaReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Mônica Martelli segue aproveitando as férias pela Europa e encantou os seguidores ao publicar novas fotos da viagem nesta terça-feira (14). Desta vez, a atriz mostrou momentos de descanso em uma ilha paradisíaca na França, onde apareceu renovando o bronzeado e curtindo o mar de águas cristalinas. 
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Mônica Martelli abre álbum de férias em ilha paradisíaca na França - Reprodução Instagram
Mônica Martelli abre álbum de férias em ilha paradisíaca na França - Reprodução Instagram

Nas imagens, Mônica surge de biquíni enquanto aproveita o cenário do litoral francês. Ela também compartilhou vídeos da paisagem e de momentos de lazer durante o passeio.

A viagem faz parte das férias que a atriz está passando ao lado do namorado, Fernando Alterio. Antes de chegar à França, o casal passou por Roma, na Itália. "Memórias, encontros e novas histórias pra gente colecionar!!!", escreveu Mônica em uma publicação feita no início da viagem.

Os dois estão juntos desde 2019. Apesar do relacionamento duradouro, a atriz já contou que prefere manter casas separadas, preservando a própria rotina e a convivência com a filha.