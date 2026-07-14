Ginasta falou sobre morte do pai, Ricardo Andrade - Reprodução/YouTube

Ginasta falou sobre morte do pai, Ricardo AndradeReprodução/YouTube

Publicado 14/07/2026 15:49

Rio – A ginasta Rebeca Andrade, de 27 anos, contou sobre perda do pai em entrevista ao quadro “Extraordinários”, da GloboNews. O pai da medalhista olímpica, Ricardo Andrade, faleceu no fim de junho, aos 56 anos.

A jornalista Aline Midlej, questionou a atleta sobre a sensação de lidar com a ausência do pai. Andrade, então, respondeu que apesar de ser difícil, ela entende que a morte faz parte do ciclo da vida.

"Não é que a gente não fica triste, né? Mas eu entendo que é o ciclo da vida. Lógico que é difícil você perder alguém que é importante. É dolorido e tudo mais, mas faz parte da vida, sabe? E quando você tem a certeza de que você fez tudo, que não tem rancor, que não tem mágoa, que não tem nada de diferente que você poderia ter feito, isso te deixa feliz, sabe?”.

Rebeca, ainda, falou sobre os últimos dias com ele. "Eu orava para Deus e falava: tira a dor dele, para que ele vá tranquilo, para que ele vá em paz. Então eu tenho essas partes assim na minha cabeça em um quadradinho muito calmo, muito tranquilo da minha mente. Porque eu sei que está tudo bem", afirmou.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa