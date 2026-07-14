Grávida, Tati Machado exibe barriguinha durante viagem à EspanhaRewprodução Instagram
Na legenda, Tati resumiu o momento com a frase: "Doceverão.jpeg".
A publicação rapidamente recebeu mensagens de carinho de amigos e fãs, que celebraram a nova fase vivida pela apresentadora. "Estou feliz em ver você tão bem e feliz", escreveu uma seguidora. "A mamãe mais linda", comentou outra.
Esta é a segunda gestação de Tati. Em maio de 2025, a jornalista perdeu o primeiro filho, um menino, aos oito meses de gravidez.
A nova gravidez foi anunciada em junho deste ano. Na ocasião, Tati publicou um vídeo ao lado de Bruno Monteiro para dividir a novidade com os seguidores. "O amor encontrou mais um jeito de florescer", escreveu na legenda da publicação.
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