Grávida, Tati Machado exibe barriguinha durante viagem à Espanha - Rewprodução Instagram

Grávida, Tati Machado exibe barriguinha durante viagem à EspanhaRewprodução Instagram

Publicado 14/07/2026 22:55

Rio - Tati Machado dividiu com os seguidores novos registros das férias que está aproveitando na Espanha. Nesta terça-feira (14), a apresentadora publicou um álbum de fotos da viagem ao lado do marido, Bruno Monteiro, e chamou a atenção ao exibir a barriguinha da gravidez.

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Na legenda, Tati resumiu o momento com a frase: "Doceverão.jpeg".A publicação rapidamente recebeu mensagens de carinho de amigos e fãs, que celebraram a nova fase vivida pela apresentadora. "Estou feliz em ver você tão bem e feliz", escreveu uma seguidora. "A mamãe mais linda", comentou outra.Esta é a segunda gestação de Tati. Em maio de 2025, a jornalista perdeu o primeiro filho, um menino, aos oito meses de gravidez.A nova gravidez foi anunciada em junho deste ano. Na ocasião, Tati publicou um vídeo ao lado de Bruno Monteiro para dividir a novidade com os seguidores. "O amor encontrou mais um jeito de florescer", escreveu na legenda da publicação.