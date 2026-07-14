Grazi Massafera chama atenção com look de fenda e recebe elogios dos fãs - Reprodução Instagram

Grazi Massafera chama atenção com look de fenda e recebe elogios dos fãsReprodução Instagram

Publicado 14/07/2026 20:57 | Atualizado 14/07/2026 20:57

Rio - Grazi Massafera movimentou as redes sociais nesta terça-feira (14) ao publicar uma foto usando um vestido de fenda. O visual destacou as pernas da atriz, que rapidamente recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores.

Na legenda da publicação, Grazi escreveu apenas "Lua nova". A simplicidade da mensagem, no entanto, deu lugar a uma série de comentários exaltando a beleza da artista.

"Poxa, que coxa!", brincou uma internauta. "Essas pernas!", escreveu outra. "Que mulher, que vestido", comentou um fã. "Meu Deus, você é perfeita!", elogiou mais um seguidor.

Os registros reforçam a rotina de cuidados da atriz com a saúde e os exercícios físicos. No último fim de semana, Grazi compartilhou fotos antes de um treino e mostrou que mantém a prática de atividades mesmo durante os dias de folga.

Entre as modalidades que costuma praticar estão musculação, luta, exercícios com corda e agachamentos. Em alguns treinos, ela tem a companhia de Ingrid Guimarães e Angélica, sob orientação do personal trainer Chico Salgado.