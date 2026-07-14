Lore Improta mostrou reação de Liz ao receber áudio de Shakira - Reprodução/Instagram

Lore Improta mostrou reação de Liz ao receber áudio de Shakira Reprodução/Instagram

Publicado 14/07/2026 17:12

Rio - Lore Improta revelou nas redes sociais nesta terça-feira (14) um áudio que a cantora Shakira enviou após ver um registro de Liz, filha da dançarina com Léo Santana, dançando a versão em português da música "Dai Dai", tema da Copa do Mundo.

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"Meu Deus! Ela é muito linda! Como ela dança bem, tem o talento do pai e da mãe! Muito, muito linda! Muito fofinha! Um beijão para ela", elogiou a colombiana. Na legenda, a dançarina brincou com a situação. "Será que tá feliz recebendo um áudio da Shakira?", escreveu.

Em seguida, Lore Improta comentou sobre a naturalidade com que a menina acredita que é possível conversar com os famosos. "Eu fico viajando que Liz acha que é normal essa facilidade de falar com artistas. Ela não tem noção ainda. [...] Acha que é tipo assim: 'manda aí pra galera. Eles cantam e eu danço...' Como vou explicar para ela essas coisas?", afirmou.

Vale lembrar que o cantor e a dançarina também são pais de Levi, de um mês.