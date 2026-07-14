Carol Peixinho combinou look de frio com o filho Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Carol Peixinho, de 41 anos, compartilhou um registro fofo combinando um look de frio com o filho, Bento, 9 meses. Em clique publicado nas redes sociais, a influenciadora e o menino aparecem usando um casaco com capuz branco. 
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Carol Peixinho com o filho Bento - Reprodução/Instagram
Thiaguinho e Carol Peixinho são pais de Bento - Reprodução/Instagram
Carol Peixinho combinou look de frio com o filho - Reprodução/Instagram
"Tá igual a mamãe", escreveu na legenda. 
Bento é fruto do relacionamento de Carol Peixinho com o cantor Thiaguinho. Os dois tornaram público o romance em fevereiro de 2022. Já a gravidez da ex-integrante do "BBB 19" foi anunciada em março do ano passado. 