Carol Peixinho combinou look de frio com o filho - Reprodução/Instagram

Carol Peixinho combinou look de frio com o filho Reprodução/Instagram

Publicado 14/07/2026 14:15

Rio - Carol Peixinho, de 41 anos, compartilhou um registro fofo combinando um look de frio com o filho, Bento, 9 meses. Em clique publicado nas redes sociais, a influenciadora e o menino aparecem usando um casaco com capuz branco.

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"Tá igual a mamãe", escreveu na legenda.

Bento é fruto do relacionamento de Carol Peixinho com o cantor Thiaguinho. Os dois tornaram público o romance em fevereiro de 2022. Já a gravidez da ex-integrante do "BBB 19" foi anunciada em março do ano passado.