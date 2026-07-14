Marcos Oliveira - Reprodução / Instagram

Marcos OliveiraReprodução / Instagram

Publicado 14/07/2026 12:37 | Atualizado 14/07/2026 13:39

Rio - O ator Marcos Oliveira, de 70 anos, conhecido por interpretar o personagem Beiçola em "A Grande Família", teve atualizações do estado de saúde. Ao DIA, nesta terça-feira (14), a amiga e advogada do artista, Rose Scalco, contou que o artista tem apresentado uma progressão positiva.

"Ele está ótimo! Dieta líquida ainda, mas bem-disposto, alegre e falante", afirmou ela, que ainda, revelou que o ator tem lamentado o falecimento do cantor Peppino de Capri , e do colega, o ator Rui Rezende , no fim de semana.

"Já cantando ‘Champagne’ do Peppino de Capri em homenagem ao Cantor e sentiu muito o falecimento dos Colegas do Retiro, em especial, do Ruy Rezende que faziam dublagens juntos", disse.



Marcos está internado no Hospital São Lucas Copacabana, na Zona Sul do Rio, desde o início do mês. O ator foi submetido a uma cirurgia para tratar um abscesso no períneo, no último dia 2. Desde sábado (11), ele está no Centro de Terapia Intensiva da unidade de saúde.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa