Peppino estava afastado dos palcos por problemas de saúde - Reprodução/Redes sociais

Peppino estava afastado dos palcos por problemas de saúdeReprodução/Redes sociais

Publicado 11/07/2026 11:07

O cantor e pianista italiano Giuseppe Faiella, conhecido como Peppino di Capri, morreu neste sábado (11), aos 86 anos, na ilha de Capri. A informação foi confirmada por familiares e pela imprensa italiana. O artista ficou conhecido pelos sucessos "Champagne" e "Roberta".

A causa da morte não foi confirmada até a publicação desta reportagem. No perfil oficial de Giuseppe, foi publicado uma foto do cantor em preto e branco com a mensagem "Tchau, Peppino".

Giuseppe Faiella nasceu no dia 27 de julho de 1939, dia em que completaria 87 anos. O ícone estava afastado dos palcos por problemas de saúde mas mantinha a presença simpática nas redes sociais.

O velório e o sepultamento serão realizados neste domingo (12), na Igreja de Santo Stefano, em Capri, onde nasceu e viveu grande parte da vida. Peppino deixa três filhos: Arrigo, conhecido como Igor, Edoardo e Dario.



