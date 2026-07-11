Terremotos na Venezuela deixaram 19 mil pessoas desabrigadasReprodução / Redes sociais
Segundo Rodríguez, mais de 19 mil desabrigados estão em acampamentos improvisados. Voluntários venezuelanos e estrangeiros prestam atendimento médico em unidades instaladas em áreas abertas e distribuem alimentos.
Rodríguez não mencionou o número de desaparecidos, uma cifra que pode chegar a 50 mil, segundo a ONU. Ele disse apenas que 315 pessoas ainda não haviam sido identificadas até ontem, o que representa "7% do total de mortos".
O presidente da Assembleia negou que o governo vá suspender as buscas por corpos, em meio ao temor das famílias de que os escombros comecem a ser removidos de forma indiscriminada.
Cálculos iniciais do governo indicam que serão necessárias aproximadamente 25 mil moradias. Segundo Rodríguez, o governo começará a entregar nos próximos dias algumas casas do programa social Misión Vivienda, mas ele adiantou que serão necessários recursos significativos para construir mais ou ajudar a alugar, bem como para conceder créditos para a compra de imóveis.
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