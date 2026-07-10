De acordo com testemunhas, a cabeça e o braço do passageiro ficaram para fora da aeronave da Ryanair - Reprodução/Redes sociais

De acordo com testemunhas, a cabeça e o braço do passageiro ficaram para fora da aeronave da RyanairReprodução/Redes sociais

Publicado 10/07/2026 19:30

Um homem quase foi sugado para fora de um avião da Ryanair durante um voo que decolou da cidade grega de Tessalônica, antes de ser puxado de volta por outros passageiros, conforme relataram testemunhas e autoridades nesta sexta-feira (10).



"A cabeça e os ombros de um passageiro estavam para fora da janela", disse uma passageira à emissora local Radio Thessaloniki. "Por sorte, ele não havia desatado o cinto de segurança."

Imagens do interior do voo da Ryanair que seguia hoje da Grécia para a Alemanha, quando um estilhaço de um dos motores se desprendeu e atingiu a janela, estraçalhando-a e despressurizando a cabine. Felizmente não houve feridos graves.#hojenomundomilitar pic.twitter.com/LWIz3HhnUX — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) July 10, 2026



Outros passageiros sentados perto do homem conseguiram puxá-lo de volta para dentro, acrescentou.



Segundo a Ryanair, "uma janela de passageiros se soltou em pleno voo, pouco depois da decolagem".



A fabricante americana Boeing, que construiu o avião envolvido — um 737-800NG entregue em 2008 à Malta Air, subsidiária da Ryanair — disse à reportagem que "está ciente do incidente no voo FR1879". Outros passageiros sentados perto do homem conseguiram puxá-lo de volta para dentro, acrescentou.Segundo a Ryanair, "uma janela de passageiros se soltou em pleno voo, pouco depois da decolagem".A fabricante americana Boeing, que construiu o avião envolvido — um 737-800NG entregue em 2008 à Malta Air, subsidiária da Ryanair — disse à reportagem que "está ciente do incidente no voo FR1879".