De acordo com testemunhas, a cabeça e o braço do passageiro ficaram para fora da aeronave da RyanairReprodução/Redes sociais
"A cabeça e os ombros de um passageiro estavam para fora da janela", disse uma passageira à emissora local Radio Thessaloniki. "Por sorte, ele não havia desatado o cinto de segurança."
Imagens do interior do voo da Ryanair que seguia hoje da Grécia para a Alemanha, quando um estilhaço de um dos motores se desprendeu e atingiu a janela, estraçalhando-a e despressurizando a cabine. Felizmente não houve feridos graves.#hojenomundomilitar pic.twitter.com/LWIz3HhnUX— Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) July 10, 2026
Outros passageiros sentados perto do homem conseguiram puxá-lo de volta para dentro, acrescentou.
Segundo a Ryanair, "uma janela de passageiros se soltou em pleno voo, pouco depois da decolagem".
A fabricante americana Boeing, que construiu o avião envolvido — um 737-800NG entregue em 2008 à Malta Air, subsidiária da Ryanair — disse à reportagem que "está ciente do incidente no voo FR1879".
O estado em que ficou o motor do Boeing da Ryanair. Uma parte do motor se desprendeu e estraçalhou uma janela, causando a descompressão violenta da cabine. Felizmente não houve feridos graves. A causa do acidente ainda está sendo investigada. pic.twitter.com/OP3UxI29PP— Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) July 10, 2026
"Estamos em contato com a Ryanair", acrescentou.
A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) declarou estar "pronta para prestar apoio à Autoridade de Aviação Civil da Grécia (HCAA) e ao Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB)".
A FAA confirmou que o avião retornou a Tessalônica "após uma janela ter quebrado".
Segundo meios de comunicação gregos, o incidente ocorreu quando o avião sobrevoava a Macedônia do Norte.
O NTSB afirmou que "a Macedônia do Norte, como país onde o fato ocorreu, irá liderar a investigação e determinar a composição da equipe investigativa e qualquer participação internacional".
"O NTSB designou um representante credenciado dos Estados Unidos, que, junto com consultores técnicos da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, da empresa Boeing e da General Electric Aerospace, estão preparados para ajudar", acrescentou em comunicado.
Quando um incidente ocorre no exterior, a investigação é conduzida pela autoridade reguladora do país onde ocorreu, que pode solicitar assistência de órgãos homólogos.
Segundo a imprensa grega, a janela foi quebrada por um fragmento que se desprendeu de um dos motores da aeronave.
De acordo com o site especializado AirFleets, o avião é equipado com dois motores CFM56 7B26, fabricados pela CFM International, uma empresa conjunta entre a americana GE Aerospace e a francesa Safran.
A reportagem não obteve resposta imediata de nenhuma das empresas.
A vítima, aparentemente um turista sérvio, foi hospitalizada nesta sexta-feira em Tessalônica com queimaduras por atrito, embora seu estado não seja grave, indicaram as autoridades, que especificaram que o voo tinha como destino Memmingen, na Alemanha.
"O avião pousou (em Tessalônica) com normalidade e os passageiros retornaram ao terminal", disse a Ryanair em um comunicado, acrescentando que providenciou um avião substituto para levá-los a Memmingen.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.