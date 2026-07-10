Ucrânia atacou refinarias de petróleo na RússiaReprodução / X
Fire in Moscow— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 10, 2026
A fuel tank is ablaze in the Russian capital after a Ukrainian drone strike.
Exilenova+ pic.twitter.com/mhYIBCRUcC
Também nesta sexta-feira, o canal ucraniano Exilenova+ publicou imagens e vídeos de pessoas dormindo em carros ou deixando os veículos em filas de postos de gasolina com um dia de antecedência, aguardando a chegada de caminhões-tanque para poderem abastecer.
A Rússia proibiu nesta semana a exportação de diesel, visando ampliar a oferta ao mercado interno em meio a sucessão de ataques da Ucrânia à refinarias no país.
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