Ucrânia atacou refinarias de petróleo na RússiaReprodução / X

E
Estadão Conteúdo
Uma refinaria de petróleo na região sul de Krasnodar, na Rússia, pegou fogo após um ataque de drone ucraniano na madrugada de sexta-feira (10), enquanto autoridades na cidade de Taganrog evacuaram alguns moradores de suas casas em meio a um ataque separado a um porto.
Funcionários em Krasnodar disseram que a refinaria de petróleo Ilsky pegou fogo depois que destroços de drone caíram sobre ela. Algumas horas depois, as autoridades informaram que o incêndio na instalação foi extinto. As informações são do Moscou Times.

Também nesta sexta-feira, o canal ucraniano Exilenova+ publicou imagens e vídeos de pessoas dormindo em carros ou deixando os veículos em filas de postos de gasolina com um dia de antecedência, aguardando a chegada de caminhões-tanque para poderem abastecer.

A Rússia proibiu nesta semana a exportação de diesel, visando ampliar a oferta ao mercado interno em meio a sucessão de ataques da Ucrânia à refinarias no país.