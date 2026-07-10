Ucrânia atacou refinarias de petróleo na Rússia - Reprodução / X

Ucrânia atacou refinarias de petróleo na RússiaReprodução / X

Publicado 10/07/2026 13:02

Uma refinaria de petróleo na região sul de Krasnodar, na Rússia, pegou fogo após um ataque de drone ucraniano na madrugada de sexta-feira (10), enquanto autoridades na cidade de Taganrog evacuaram alguns moradores de suas casas em meio a um ataque separado a um porto.

Fire in Moscow



A fuel tank is ablaze in the Russian capital after a Ukrainian drone strike.



Exilenova+ pic.twitter.com/mhYIBCRUcC — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 10, 2026

Funcionários em Krasnodar disseram que a refinaria de petróleo Ilsky pegou fogo depois que destroços de drone caíram sobre ela. Algumas horas depois, as autoridades informaram que o incêndio na instalação foi extinto. As informações são do Moscou Times.



Também nesta sexta-feira, o canal ucraniano Exilenova+ publicou imagens e vídeos de pessoas dormindo em carros ou deixando os veículos em filas de postos de gasolina com um dia de antecedência, aguardando a chegada de caminhões-tanque para poderem abastecer.



A Rússia proibiu nesta semana a exportação de diesel, visando ampliar a oferta ao mercado interno em meio a sucessão de ataques da Ucrânia à refinarias no país.