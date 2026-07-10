Autoridades calculam que há pelo menos 23 pessoas desaparecidas - Reprodução / X

Autoridades calculam que há pelo menos 23 pessoas desaparecidasReprodução / X

Publicado 10/07/2026 09:14

Um incêndio que se propagou em grande velocidade na província de Almería, no sul da Espanha, provocou a morte de 12 pessoas que tentavam fugir das chamas. Segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira (10), outras 23 seguem desaparecidas.

Spain wildfire death toll rises to 12....A wildfire that ripped through a hamlet in southern Spain killed 12 people, authorities said on July 10, as a heatwave stifled swathes of the country. Some of the dead in Bedar in Almeria province were found in vehicles, the regional… pic.twitter.com/Q3oe7DMwMD — PRATEEK BAJPAI (@prateekbajpai07) July 10, 2026

O fogo se espalhou rapidamente nesta quinta-feira (9) em Los Gallardos, uma área de relevo acidentado, cheia de ravinas e casas dispersas em zonas florestais, prendendo quem tentava escapar, segundo as primeiras investigações.



"Temos doze pessoas mortas e 23 não localizadas", afirmou o presidente regional de Andaluzia, Juan Manuel Moreno Bonilla, ao pedir aos jornalistas prudência em relação aos desaparecidos, já que podem ser pessoas que ainda não se manifestaram.



Este incêndio, que continua fora de controle – e que já é um dos mais graves da história recente da Espanha – também deixou, até o momento, oito feridos, quatro deles em estado grave.



"Estamos diante de uma tragédia de grandes proporções", destacou Moreno sobre "um dos incêndios mais rápidos e complexos" já enfrentados nos últimos tempos.



A rápida expansão do fogo transformou essa zona íngreme, a poucos quilômetros da muito visitada costa Mediterrânea, em "uma espécie de ratoeira", descreveu Moreno.



"Tudo parece indicar que também, no caso dos mortos, estamos diante, em sua maioria ou em sua totalidade, de estrangeiros", acrescentou o responsável de Emergências, Antonio Sanz, que especificou, no entanto, que "até que se determine, logicamente, a identificação, não se pode confirmar".



"Verão difícil" O fogo se espalhou rapidamente nesta quinta-feira (9) em Los Gallardos, uma área de relevo acidentado, cheia de ravinas e casas dispersas em zonas florestais, prendendo quem tentava escapar, segundo as primeiras investigações."Temos doze pessoas mortas e 23 não localizadas", afirmou o presidente regional de Andaluzia, Juan Manuel Moreno Bonilla, ao pedir aos jornalistas prudência em relação aos desaparecidos, já que podem ser pessoas que ainda não se manifestaram.Este incêndio, que continua fora de controle – e que já é um dos mais graves da história recente da Espanha – também deixou, até o momento, oito feridos, quatro deles em estado grave."Estamos diante de uma tragédia de grandes proporções", destacou Moreno sobre "um dos incêndios mais rápidos e complexos" já enfrentados nos últimos tempos.A rápida expansão do fogo transformou essa zona íngreme, a poucos quilômetros da muito visitada costa Mediterrânea, em "uma espécie de ratoeira", descreveu Moreno."Tudo parece indicar que também, no caso dos mortos, estamos diante, em sua maioria ou em sua totalidade, de estrangeiros", acrescentou o responsável de Emergências, Antonio Sanz, que especificou, no entanto, que "até que se determine, logicamente, a identificação, não se pode confirmar".

O fogo teria começado, segundo os indícios, em uma vala, após a ruptura de um cabo de eletricidade que os fortes ventos rapidamente tornaram incontrolável. Em duas horas, avançou 15 quilômetros.



"Estamos diante de um incêndio muito complicado, que se espalhou como pólvora", entre outros motivos, pela grande quantidade de vegetação após um inverno chuvoso e agora seca pelas ondas de calor, o que a transforma em "combustível perfeito para os incêndios", contou o presidente andaluz. "Sabíamos que este verão seria um dos mais difíceis. E será", avaliou.



Segundo Sanz, quatro das vítimas estavam em um carro com volante do lado direito, razão pela qual poderiam ser de nacionalidade britânica. As outras sete podem ter tentado fugir caminhando pelos caminhos de difícil acesso da região, quando se viram encurraladas pelas chamas.



O prefeito de Bédar, Ángel Francisco Collado, explicou aos jornalistas que os moradores foram alertados "de porta em porta", mas que um grupo de pessoas "não deu ouvidos", dos quais "sete morreram", lamentou.



"Infelizmente, a falta de atenção a essas recomendações provavelmente provocou o triste acontecimento", considerou o presidente da Andaluzia.



Mais de 400 efetivos de vários corpos continuam lutando contra esse incêndio que já devastou 3.150 hectares e cujo combate está sendo "muito complicado" devido aos relevos.



O incêndio forçou o deslocamento de 600 pessoas, mais de cem foram alojadas em abrigos municipais.

#IFLosGallardos (#Almería). Estas imágenes nos ayudan a entender la magnitud de este incendio y las condiciones en las que han trabajado los bomberos forestales. pic.twitter.com/YCUFZ39OQt — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) July 10, 2026

Pesar

O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, manifestou no X a sua "enorme tristeza e desolação perante as terríveis consequências do incêndio que afeta a província de Almería" e pediu "muita precaução". Em maio, afirmou que a Espanha iria mobilizar este ano o maior dispositivo de verão contra incêndios florestais.



A Casa Real expressou "tristeza e pesar às famílias" dos falecidos e dos afetados, em mensagem publicada no X.



O incêndio em Almería começou em um momento em que a Espanha sai de uma onda de calor, acompanhada de temperaturas que ativaram o alerta laranja — o segundo mais alto — em partes da Andaluzia nos últimos dias.



O país tem enfrentado, nos últimos anos, ondas de calor cada vez mais frequentes e prolongadas, com temperaturas que ultrapassam os 40 ºC.



Os incêndios florestais devastaram quase 400.000 hectares no ano passado, o maior número registrado no país pelo Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais.