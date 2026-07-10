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Líder supremo do Irã é enterrado em meio a novas tensões com EUA
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Meta pode ser multada na UE por 'design viciante' em redes sociais
União Europeia exige mudanças nas plataformas para reduzir riscos a crianças e adultos vulneráveis
Tufão Bavi deixa 15 mortos nas Filipinas e avança para Taiwan
Mais de 2 mil pessoas deixaram casas antes da chegada do fenômeno, que também ameaça o Japão e a China
Incêndio florestal deixa doze mortos no sul da Espanha
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Petro liga para Lula e diz que fará 'transição pacífica' na Colômbia
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