No início da semana, Trump chamou as autoridades iranianas de 'lixo' e 'doentes' - AFP

No início da semana, Trump chamou as autoridades iranianas de 'lixo' e 'doentes'AFP

Publicado 10/07/2026 12:45

O presidente Donald Trump disse, nesta sexta-feira (10), que os Estados Unidos aceitaram continuar as negociações com o Irã, mas reiterou que o cessar-fogo entre os dois países chegou ao fim. O acordo de 8 de abril havia posto fim aos ataques que se seguiram ao bombardeio israelense-americano ao Irã, em 28 de fevereiro.

"O Irã nos pediu que continuássemos as 'conversas'. Nós aceitamos fazer isso, mas os Estados Unidos informaram, sem margem para dúvidas, que o cessar-fogo teminou", afirmou Trump em sua plataforma Truth Social.

Durante a cúpula da Otan em Ancara, no início desta semana, Trump afirmou que, no que lhe dizia respeito, o cessar-fogo de abril havia terminado e chamou as autoridades iranianas de "lixo" e "doentes". O presidente também acusou o Irã de deturpar repetidamente o que foi acordado no protocolo do acordo assinado entre Washington e Teerã em 17 de junho, que reafirmou o cessar-fogo de abril.

O presidente americano também disse em Ancara que conversaria com seu enviado especial, o empresário Steve Witkoff, e com seu genro, Jared Kushner, que têm negociado com os iranianos, mas insistiu que cabe a Teerã retornar à mesa de negociações.

Ambos os lados se agrediram em diversas ocasiões nesta semana: Teerã alvejou navios mercantes e Washington realizou ataques aéreos em retaliação, enquanto o Irã atacou alvos americanos em países do Oriente Médio com drones e mísseis.