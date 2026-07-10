Teerã vem prometendo há anos se vingar de Trump por ter ordenado o assassinato do general iraniano Qasem SoleimaniAFP
Israel alerta EUA sobre suposto plano do Irã para matar Trump
Relatos da imprensa americana apontam que inteligência israelense alertou Washington sobre uma ameaça específica contra o republicano
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