França, uma das grandes favoritas da Copa do Mundo, derrotou Marrocos por 2 a 0AFP

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AFP
Um adolescente de 17 anos morreu no norte da França ao cair de um caminhão quando comemorou a vitória da seleção do país sobre Marrocos, nas quartas de final da Copa do Mundo, informaram os bombeiros nesta sexta-feira.
Um jovem estava na parte traseira de um caminhão na localidade de Aulnoye-Aymeries quando caiu e foi atropelado pelo veículo, segundo os bombeiros. Um adolescente morreu no local.
A França, uma das grandes favoritas da Copa do Mundo, derrotou Marrocos por 2 a 0 na quinta-feira em Boston, com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.
A seleção francesa avançou para a terceira semifinal consecutiva da Copa e enfrentará em Dallas, na próxima terça-feira, o vencedor do duelo entre Espanha e Bélgica, que será disputado nesta sexta-feira em Los Angeles.