Prejuízo causado pelo cancelamento deve ultrapassar 100 mil libras (cerca de R$ 700 mil)AFP
Tripulação bêbada causa cancelamento de voo
Cerca de 336 passageiros ficaram retidos em Bridgetown, capital de Barbados
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