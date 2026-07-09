Prejuízo causado pelo cancelamento deve ultrapassar 100 mil libras (cerca de R$ 700 mil) - AFP

Prejuízo causado pelo cancelamento deve ultrapassar 100 mil libras (cerca de R$ 700 mil)AFP

Publicado 09/07/2026 11:03

Um voo da British Airways foi cancelado após integrantes da tripulação exagerarem no consumo de álcool durante uma festa em Barbados, no Caribe, de acordo com o jornal "The Telegraph". Segundo a reportagem, os funcionários ficaram bêbados, e cerca de 336 passageiros ficaram retidos em Bridgetown, capital do país, até o dia seguinte.

Segundo informações, um dos tripulantes chegou a vomitar no bar do resort onde a equipe estava hospedada, enquanto outro comissário teria desmaiado e precisou ser carregado até o quarto após uma festa com vodca e cerveja. O voo estava programado para o último domingo (5).

O comportamento da tripulação teria incomodado outros hóspedes do hotel. Um dos funcionários supostamente reagiu dizendo: "Somos tripulantes da British Airways. Qual é o problema?"

As regras da companhia proíbem que os funcionários consumam bebidas alcoólicas em momentos em que possam ser identificados como integrantes da empresa. O prejuízo causado pelo cancelamento deve ultrapassar 100 mil libras (cerca de R$ 700 mil).